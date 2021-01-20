Covid-19 Украина

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Апелляционный суд оставил Микитася под арестом: видео

Киевский апелляционный суд оставил в силе арест экс-главы "Укрбуда" Максима Микитася по подозрению в организации похищения адвоката.

Среда, 20 января 2021, 18:12

Об этом докладывает корреспондент #Букв.

Как извещалось ранее, 29 декабря Микитасю  сообщили о подозрении в похищении человека и вымогательстве денег. Речь идет о похищении юриста компании, предоставляющей юридические услуги Микитасю, и якобы вымогательстве у него 800 тысяч долларов.

31 декабря Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Микитасю.

“Постановление следственного судьи Шевченковского суда Киева от 31 декабря 2020 года, которым удовлетворено ходатайство … о применении меры пресечения и применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до 27 февраля 2021 Микитася Максима Викторовича, 15.09.1980, оставить без изменения”, – заявила судья.

Фото: #Буквы

Во время заседания Микитась заявил о непричастности к инкриминируемому ему преступлению, отметив, что решение суда первой инстанции было принято с нарушениями.

В свою очередь представители стороны обвинения отметили достаточность доказательств причастности Микитася к организации похищения адвоката и отметили наличие рисков для расследования дела в случае смягчения меры пресечения.

Полный текст постановления судья планирует зачитать 26 января.

Напомним, после объявления Микитасю подозрения в Национальном антикоррупционном бюро заявили, что это может свидетельствовать о возможном давлении на экс-нардепа и блокировании работы Бюро.

Там напомнили, что Микитась является обличителем по делу о завладении имуществом Нацгвардии (именно по его показаниям было вручено подозрение заместителю председателя Офиса президента Олегу Татарову).

Теги: запобіжних захід, Апелляционный суд, видео, запобіжних захід, Максим Микитась

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