Апелляционный суд оставил Микитася под арестом: видео

Об этом докладывает корреспондент #Букв.
Как извещалось ранее, 29 декабря Микитасю сообщили о подозрении в похищении человека и вымогательстве денег. Речь идет о похищении юриста компании, предоставляющей юридические услуги Микитасю, и якобы вымогательстве у него 800 тысяч долларов.
31 декабря Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Микитасю.
“Постановление следственного судьи Шевченковского суда Киева от 31 декабря 2020 года, которым удовлетворено ходатайство … о применении меры пресечения и применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до 27 февраля 2021 Микитася Максима Викторовича, 15.09.1980, оставить без изменения”, – заявила судья.
Фото: #Буквы
Во время заседания Микитась заявил о непричастности к инкриминируемому ему преступлению, отметив, что решение суда первой инстанции было принято с нарушениями.
В свою очередь представители стороны обвинения отметили достаточность доказательств причастности Микитася к организации похищения адвоката и отметили наличие рисков для расследования дела в случае смягчения меры пресечения.
Полный текст постановления судья планирует зачитать 26 января.
Напомним, после объявления Микитасю подозрения в Национальном антикоррупционном бюро заявили, что это может свидетельствовать о возможном давлении на экс-нардепа и блокировании работы Бюро.
Там напомнили, что Микитась является обличителем по делу о завладении имуществом Нацгвардии (именно по его показаниям было вручено подозрение заместителю председателя Офиса президента Олегу Татарову).
- Ранее Микитась и другой экс-нардеп, Сергей Лещенко, сообщили об угрозах в адрес своих семей. В угрозах упоминался Татаров.