AstraZeneca будет иметь 200 миллионов доз вакцины до конца 2020 года

AstraZeneca будет иметь достаточно вакцины-кандидата для 200 миллионов доз к концу 2020 года, с лекарственной субстанцией для 700 миллионов доз к концу первого квартала 2021 года.

Об этом заявила исполнительный директор AstraZeneca Пэм Ченг, сообщает Reuters.

Ченг сказала на брифинге, что компания будет держать “активное” лекарственное средство на складе, пока ожидает одобрения регулирующих органов по всему миру.

Она сказала, что к концу года в Великобритании будет иметь вакцины для 20 миллионов доз, а к концу первого квартала 2021 года будет достаточно “активной” лекарственной субстанции для 70 миллионов доз в Великобритании.

Ченг отметила, что ожидает, что к концу 2020 года будет еще 4 миллиона готовых доз вакцины и 40 миллионов готовых доз к концу первого квартала следующего года.

По ее словам, эти расчеты были основаны на использовании двух полных доз, хотя данные испытаний предполагают более высокую эффективность, когда начальная доза составляет половину.

“Если мы воспользуемся половинной дозой для начальной дозы, мы сможем удвоить количество прививок здесь”, – подчеркнула Ченг.

Она сказала, что цифры относятся к дозам вакцины, которые производятся AstraZeneca, а не к дозам, производимым партнерами-производителями.