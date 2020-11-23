Covid-19 Украина

обновлено 23.11.2020 в 16:02

Всего:

635689(+10945)

Болеют:

333554(+10945)

Выздоровели:

291060(+4143)

Умерло:

11075(+124)

17:10 AstraZeneca будет иметь 200 миллионов доз вакцины до конца 2020 года
Партнерский материал
16:38 Победители «Коронации слова» -2020 в номинации «Пьесы»
16:18 Депутата Княжицкого выписали из больницы после COVID-19
15:55 Суд отправил луцкого террориста в психиатрическую больницу
Партнерский материал
15:23 Эволюция возможностей, цифровизация и новые экономические тренды – два дня в фокусе Форума «Креативная Украины»
14:55 Сейм Литвы приостановит работу из-за распространения COVID-19
14:24 Белорусская православная автокефальная церковь предала Лукашенко анафеме
13:58 В Киеве трое полицейских похитили мужчину – шантажировали и требовали выкуп
13:36 Выходит на работу: Арахамия получил отрицательный тест на Covid-19
12:59 В Сети показали, как выглядит смартфон OnePlus 9 Pro
12:47 Второй тур местных выборов: социологи назвали партии с наибольшей поддержкой
12:46 Дженнифер Лопес появилась на American Music Awards в сверкающем наряде с глубоким декольте
Партнерский материал
12:29 Днепровский полумарафон в условиях карантина собрал 2000 бегунов из 22 стран мира онлайн
12:10 Оксфордская вакцина против COVID-19 показала среднюю эффективность в 70%
12:06 В США появился новый вид недвижимости – TikTok-особняки
11:03 Дорофеева удалила посты c кадрами из клипа, где она танцует на Аллее Героев Небесной Сотни
09:36 В Украине за минувшие сутки зафиксировано 10 945 новых случаев COVID-19
09:16 Джо Байден определился с кандидатурой на пост госсекретаря, – СМИ
08:42 Сенатор-республиканец призвала Трампа начать процесс передачи власти
08:12 На ферме во Франции обнаружили зараженных коронавирусом норок
07:40 23 ноября 2020: какой сегодня праздник, традиции, приметы, именины
07:28 23 ноября на западе дождь, а на востоке ночью снег
01:12 Стало известно, как правительство США планирует распространить первые вакцины против Covid-19
00:27 Российская агрессия угрожает всем, нужно накладывать новые санкции, – Порошенко

22 ноября

23:58 По мотивам «Розовой пантеры» снимут полнометражное кино
22:56 Disney начала работу над третьей частью «Дэдпула»
22:29 На выборах в Славянске побеждает действующий мэр – экзит-пол
21:55 Кто станет мэром Ровно: обнародованы данные экзит-пола
21:23 Филатов победил на выборах мэра Днепра, – экзит-пол
20:49 На выборах мэра Черкасс побеждает действующий мэр – экзит-пол
19:57 В США могут провести первую вакцинацию от COVID-19 уже 11-12 декабря

AstraZeneca будет иметь 200 миллионов доз вакцины до конца 2020 года

AstraZeneca будет иметь достаточно вакцины-кандидата для 200 миллионов доз к концу 2020 года, с лекарственной субстанцией для 700 миллионов доз к концу первого квартала 2021 года.

Понедельник, 23 ноября 2020, 17:10

Об этом заявила исполнительный директор AstraZeneca Пэм Ченг, сообщает Reuters.

Ченг сказала на брифинге, что компания будет держать “активное” лекарственное средство на складе, пока ожидает одобрения регулирующих органов по всему миру.

Она сказала, что к концу года в Великобритании будет иметь вакцины для 20 миллионов доз, а к концу первого квартала 2021 года будет достаточно “активной” лекарственной субстанции для 70 миллионов доз в Великобритании.

Ченг отметила, что ожидает, что к концу 2020 года будет еще 4 миллиона готовых доз вакцины и 40 миллионов готовых доз к концу первого квартала следующего года.

По ее словам, эти расчеты были основаны на использовании двух полных доз, хотя данные испытаний предполагают более высокую эффективность, когда начальная доза составляет половину.

“Если мы воспользуемся половинной дозой для начальной дозы, мы сможем удвоить количество прививок здесь”, – подчеркнула Ченг.

Она сказала, что цифры относятся к дозам вакцины, которые производятся AstraZeneca, а не к дозам, производимым партнерами-производителями.

  • Ранее сообщалось, что Оксфордская COVID-вакцина вызывает мощный иммунный ответ у взрослых пациентов в возрасте в 60-70 лет. Этот факт вселяет надежду на то, что она может защитить возрастные группы, которые больше всего рискуют заразиться коронавирусом.
  • Американские компании Pfizer и BioNTech заявили, что окончательный анализ фазы трех испытаний вакцины от коронавируса показывает, что она на 95% эффективна в предотвращении COVID-19 даже у пожилых людей.
  • Также американский производитель вакцины от коронавируса Moderna заявил о 94,5% эффективности на третьей стадии испытания.
  • Pfizer Inc. и BioNTech SE 9 ноября объявили, что их вакцина – кандидат на основе РНК, BNT162b2, продемонстрировала высокую эффективность против COVID-19 у участников исследования. #Буквы рассказывали, что известно о вакцине.
  • Четыре вакцины против COVID-19 в настоящее время проходят крупномасштабные клинические испытания, но только для вакцины Pfizer необходимо поддерживать температуру около минус 75 градусов по Цельсию или минус 103 градуса по Фаренгейту.
Теги: AstraZeneca, вакцина против коронавируса, оксфордська вакцина

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!

Буквы в Google News

Подписаться