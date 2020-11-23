AstraZeneca будет иметь 200 миллионов доз вакцины до конца 2020 года

Об этом заявила исполнительный директор AstraZeneca Пэм Ченг, сообщает Reuters.
Ченг сказала на брифинге, что компания будет держать “активное” лекарственное средство на складе, пока ожидает одобрения регулирующих органов по всему миру.
Она сказала, что к концу года в Великобритании будет иметь вакцины для 20 миллионов доз, а к концу первого квартала 2021 года будет достаточно “активной” лекарственной субстанции для 70 миллионов доз в Великобритании.
Ченг отметила, что ожидает, что к концу 2020 года будет еще 4 миллиона готовых доз вакцины и 40 миллионов готовых доз к концу первого квартала следующего года.
По ее словам, эти расчеты были основаны на использовании двух полных доз, хотя данные испытаний предполагают более высокую эффективность, когда начальная доза составляет половину.
“Если мы воспользуемся половинной дозой для начальной дозы, мы сможем удвоить количество прививок здесь”, – подчеркнула Ченг.
Она сказала, что цифры относятся к дозам вакцины, которые производятся AstraZeneca, а не к дозам, производимым партнерами-производителями.
- Ранее сообщалось, что Оксфордская COVID-вакцина вызывает мощный иммунный ответ у взрослых пациентов в возрасте в 60-70 лет. Этот факт вселяет надежду на то, что она может защитить возрастные группы, которые больше всего рискуют заразиться коронавирусом.
- Американские компании Pfizer и BioNTech заявили, что окончательный анализ фазы трех испытаний вакцины от коронавируса показывает, что она на 95% эффективна в предотвращении COVID-19 даже у пожилых людей.
- Также американский производитель вакцины от коронавируса Moderna заявил о 94,5% эффективности на третьей стадии испытания.
- Pfizer Inc. и BioNTech SE 9 ноября объявили, что их вакцина – кандидат на основе РНК, BNT162b2, продемонстрировала высокую эффективность против COVID-19 у участников исследования. #Буквы рассказывали, что известно о вакцине.
- Четыре вакцины против COVID-19 в настоящее время проходят крупномасштабные клинические испытания, но только для вакцины Pfizer необходимо поддерживать температуру около минус 75 градусов по Цельсию или минус 103 градуса по Фаренгейту.