Денис Ермак прокомментировал видеозаписи, на которых человек, похожий на него, обсуждает назначения на государственные должности за деньги. По его словам, это попытка повлиять на его брата - председателя Офиса Президента Владимира Зеленского Андрея Ермака

Об этом написал Денис Ермак на своей странице в Facebook.

“Кто под меня “подложил” некоторые “торпеды” и с какой целью, используя спецоборудование, – не знаю, но понятно, что это направленная ​​атака на моего брата Андрея Ермака, который очень мешает определенным олигархам и, особенно, российским спецслужбам”, – написал Денис Ермак.

По его словам, на видеозаписях он обсуждал экономические проекты для регионов в рамках деятельности своей общественной организации “Украинский Бюро Национального Развития”.

Кроме того, он утверждает, что его общественная деятельность протекала независимо от того, что его брат Андрей Ермак возглавляет Офис Президент Владимира Зеленского.

“Тот факт, что мой брат работает в Офисе Президента не может ограничивать мои законные права на трудовую деятельность. Я украинский гражданин и свои права знаю. “На пленках я встречаюсь с разными людьми, которые предлагают различные проекты и идеи, а также освещают существующие проблемы и коррупционные схемы”, – сказал он. <noscript><iframe style="border: none; overflow: hidden;" src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FDennylegionet%2Fposts%2F3260994470619752&width=500" width="500" height="297" frameborder="0" scrolling="no"></noscript>

Ранее, народный депутат от “Слуги народа” Гео Лерос опубликовал видеозаписи, на которых человек, напоминающий брата главы Офиса президента Андрея Ермака, – Денис Ермак встречается с кандидатами на государственные должности, при этом обсуждается стоимость организации таких встреч. Позже была установлена личность мужчины, который записывал Дениса Ермака.

В Сеть также попала видеозапись, как якобы Денис Ермак инструктирует команду после получения транша за назначение на госдолжность.