Аудитория Zoom превысила 300 млн в день

Об этом пишет The Verge.
В последнее время Zoom попадает в заголовки новостей из-за растущего числа проблем безопасности и конфиденциальности, но это не помешало сервису увеличить количество пользователей вдвое.
Рост аудитории выглядит впечатляющим, учитывая, что предыдущий рекорд был установлен в декабре 2019 года и составлял 10 млн человек.
Отмечается, что на этой неделе компания выпустит обновление Zoom 5.0 с новым шифрованием, которое, как ожидается решит проблемы с безопасностью.
Ранее стало известно, что Zoom не обеспечивает сквозное шифрование видеозвонков. Кроме того, на платформу Zoom подали в суд из-за скрытого распространения персональных данных.
Google запретил своим сотрудникам на их гаджетах использовать популярное приложение для видеоконференций Zoom.
- Cенат США также велел членам не использовать приложение Zoom для проведения видеоконференций.
- В Сингапуре во время Zoom-трансляции урока хакеры вывели на экран непристойные изображения. После власти запретили проводить уроки с помощью системы Zoom.