Covid-19 Украина

обновлено 23.04.2020 в 19:01

Всего:

7170(+578)

Болеют:

6479(+578)

Выздоровели:

504

Умерло:

187(+13)

20:35 Британец будет подавать обнаженные фото незнакомцев, чтобы помочь врачам во время пандемии
20:29 Стало известно, сколько заражений коронавирусом подтверждено в Крыму
19:42 Брат экс-кандидата в президенты США Элизабет Уоррен умер из-за COVID-19
19:38 В Испании умерли от коронавируса больше 22 тысяч людей
19:19 Нацсовет проверит телеканал «112 Украина» из-за российского мультфильма
19:05 Аудитория Zoom превысила 300 млн в день
19:01 Умерла актриса «Отчаянных домохозяек» Ширли Найт
19:00 На опустевшие из-за коронавируса пляжи Таиланда вернулись редкие черепахи
18:46 Пандемия – не «черный лебедь», а знак слабости глобальной системы
18:42 В работе «Приват24» произошел сбой: в банке дали советы
18:37 Шарлиз Терон пожертвовала $1 млн пострадавшим от насилия и пандемии
18:21 Полиция сняла Анатолия Шария с розыска 
18:14 Facebook в преддверии выборов в США будет указывать страну происхождения для постов
Партнерский материал
17:46 Реальные отзывы клиентов от сотрудничества и максимальная прозрачность при кооперации
17:38 Кондиционер может распространять вирус COVID-19, – исследование
17:27 Зеленский сказал, когда в больницы поступят украинские тесты на коронавирус
17:26 Выход страны из карантина начнется при двух условиях — Зеленский
17:09 На 26 военных кораблях США зафиксирован коронавирус
17:02 Burberry выпустил коллекцию из экологичных материалов
16:49 В МОЗ на примере Volkswagen и «Запорожца» объяснили закупку костюмов для медиков по двойной цене
16:43 В США зарегистрировали 4,4 миллиона безработных за последнюю неделю карантина
16:35 Коронавирус зафиксирован в украинских тюрьмах
15:59 В ДТЭК увидели угрозу для рынка возобновляемых источников энергии со стороны СБУ
15:56 Греция продлила карантин
15:38 В Украине 93% пациентов с COVID-19 заразились на территории страны, – МОЗ
15:34 Школьники не вернутся за парты в этом учебном году
15:19 Вход в Киевский зоопарк сносят бульдозерами – фото
15:07 Крупнейший национальный парк Польши охватил масштабный пожар: фото
14:58 Кличко показал, как в Киеве строят Подольский мост в условиях карантина: видео
14:55 Нардеп Гончаренко подал в суд на Кабмин из-за закрытия метро в Киеве
14:46 Израиль летом начнет тестировать вакцину от COVID-19 на людях
14:45 Украинские медики возвращаются из Италии
14:34 Суд ЕС обязал Ryanair публиковать полную стоимость билетов при продаже

Аудитория Zoom превысила 300 млн в день

Число ежедневных пользователей сервиса видеоконференций Zoom за месяц выросло на 50 % и сейчас составляет более 300 млн.

Четверг, 23 апреля 2020, 19:05

Об этом пишет The Verge.

В последнее время Zoom попадает в заголовки новостей из-за растущего числа проблем безопасности и конфиденциальности, но это не помешало сервису увеличить количество пользователей вдвое.

Рост аудитории выглядит впечатляющим, учитывая, что предыдущий рекорд был установлен в декабре 2019 года и составлял 10 млн человек.

Отмечается, что на этой неделе компания выпустит обновление Zoom 5.0 с новым шифрованием, которое, как ожидается решит проблемы с безопасностью.

Ранее стало известно, что Zoom не обеспечивает сквозное шифрование видеозвонков. Кроме того, на платформу Zoom подали в суд из-за скрытого распространения персональных данных.

Google запретил своим сотрудникам на их гаджетах использовать популярное приложение для видеоконференций Zoom.

Теги: Zoom, аудитория

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!