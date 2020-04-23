Аудитория Zoom превысила 300 млн в день

Число ежедневных пользователей сервиса видеоконференций Zoom за месяц выросло на 50 % и сейчас составляет более 300 млн.

Об этом пишет The Verge.

В последнее время Zoom попадает в заголовки новостей из-за растущего числа проблем безопасности и конфиденциальности, но это не помешало сервису увеличить количество пользователей вдвое.

Рост аудитории выглядит впечатляющим, учитывая, что предыдущий рекорд был установлен в декабре 2019 года и составлял 10 млн человек.

Отмечается, что на этой неделе компания выпустит обновление Zoom 5.0 с новым шифрованием, которое, как ожидается решит проблемы с безопасностью.