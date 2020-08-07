Об этом сообщает индийская англоязычная газета The Times of India.
Как сообщалось ранее, около 17:10 часов по киевскому времени самолет авиакомпании Air India Express сообщением Дубай, ОАЭ – Кожикоде, Индия разбился во время приземления.
Согласно заявлению авиакомпании, на борту находились 174 пассажира, среди них — 10 младенцев, 6 членов экипажа (из них двое — пилоты Air India Express).
По данным местных СМИ, по состоянию на сейчас все пассажиры, кроме одного (но он находится в безопасности) спасены из-под обломков самолета.
Известно о 16 погибших и 123 раненых, среди которых 15 находятся в тяжелом состоянии. Оба пилота самолета погибли.
По словам министра гражданской авиации Гардип Сингх Пури, перед аварией самолет быстро двигался по взлетно-посадочной полосе в дождевых условиях, после чего спустился по склону и раскололся пополам. Расследованием причин аварии будет заниматься Бюро расследования авиакатастроф Индии.
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