Количество погибших при крушении самолета авиакомпании Air India Express в международном аэропорту Карипур на юге Индии возросло до 16. Более 100 человек ранены.

Об этом сообщает индийская англоязычная газета The Times of India.

Как сообщалось ранее, около 17:10 часов по киевскому времени самолет авиакомпании Air India Express сообщением Дубай, ОАЭ – Кожикоде, Индия разбился во время приземления.

Согласно заявлению авиакомпании, на борту находились 174 пассажира, среди них — 10 младенцев, 6 членов экипажа (из них двое — пилоты Air India Express).

По данным местных СМИ, по состоянию на сейчас все пассажиры, кроме одного (но он находится в безопасности) спасены из-под обломков самолета.

Известно о 16 погибших и 123 раненых, среди которых 15 находятся в тяжелом состоянии. Оба пилота самолета погибли.

По словам министра гражданской авиации Гардип Сингх Пури, перед аварией самолет быстро двигался по взлетно-посадочной полосе в дождевых условиях, после чего спустился по склону и раскололся пополам. Расследованием причин аварии будет заниматься Бюро расследования авиакатастроф Индии.