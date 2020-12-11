Испытания австралийской вакцины от COVID-19, разрабатываемой Университетом Квинсленда и компанией CSL Limited, приостановлены из-за того, что у некоторых добровольцев появились ложноположительные результаты тестов на ВИЧ.

Об этом пишет британская телерадиокомпания ВВС.

Вакцина находилась на первом этапе испытаний и доказала свою эффективность в создании антител. Но она также генерировала антитела к ВИЧ у некоторых реципиентов, что означало ложноположительные результаты на ВИЧ. Дальнейшее тестирование доказало, что ВИЧ обнаружено не было.

CSL и UQ заявили, что исправление недостатка займет около года, что привело к решению отказаться от испытания.

Эксперты также подчеркнули, что положительные результаты были ложными, что означает, что здоровье участников испытаний не подвергалось риску.

Правительство Австралии заявило, что теперь заключило соглашение о вакцине Novavax и увеличило существующий заказ на вакцину Oxford / AstraZeneca.