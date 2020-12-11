Об этом пишет британская телерадиокомпания ВВС.
Вакцина находилась на первом этапе испытаний и доказала свою эффективность в создании антител. Но она также генерировала антитела к ВИЧ у некоторых реципиентов, что означало ложноположительные результаты на ВИЧ. Дальнейшее тестирование доказало, что ВИЧ обнаружено не было.
CSL и UQ заявили, что исправление недостатка займет около года, что привело к решению отказаться от испытания.
Эксперты также подчеркнули, что положительные результаты были ложными, что означает, что здоровье участников испытаний не подвергалось риску.
Правительство Австралии заявило, что теперь заключило соглашение о вакцине Novavax и увеличило существующий заказ на вакцину Oxford / AstraZeneca.
- Известные производители вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna уже готовятся к массовому производству. Однако о технологии изготовления вакцин известно немного. И разработчики не планируют полностью раскрывать данные о составе своих вакцин.
- Американские компании Pfizer и BioNTech заявили, что окончательный анализ фазы трех испытаний вакцины от коронавируса показывает, что она на 95% эффективна в предотвращении COVID-19 даже у пожилых людей.
- Оксфордская COVID-вакцина вызывает мощный иммунный ответ у взрослых пациентов в возрасте в 60-70 лет. Этот факт вселяет надежду на то, что она может защитить возрастные группы, которые больше всего рискуют заразиться коронавирусом.
- Также стало известно, что вакцина против COVID-19 под кодовым названием AZD1222, над которой работают Оксфордский университет и компания AstraZeneca, показала среднюю эффективность в 70%. Один из режимов дозирования может быть эффективен на 90%.
- Вакцина от коронавируса, произведенная компаниями Pfizer и BioNTech, обеспечивает надежную защиту от COVID-19 в течение 10 дней после введения первой дозы.