Как сообщалось ранее, Джо Байден победил Дональда Трампа в штате Висконсин, получив поддержку 237 выборщиков из 270 необходимых для победы.

После получения победы Байден обратился к избирателям. Он не стал преждевременно щеголять победой, но заверил, что получит необходимые голоса выборщиков в итоге.

“Теперь, после долгой ночи подсчета, становится ясно, что мы выиграем в достаточном количестве штатов, чтобы набрать 270 голосов выборщиков, необходимых для победы на президентских выборах.

Я здесь не для того, чтобы заявить, что мы победили. Но я здесь, чтобы доложить: мы верим, что мы будем победителями, когда подсчет будет закончен”, – сказал он.

По словам Байдена, после того, как выборы будут завершены, наступит время “отставить жесткую риторику предвыборной кампании позади”.