Как сообщалось ранее, Джо Байден победил Дональда Трампа в штате Висконсин, получив поддержку 237 выборщиков из 270 необходимых для победы.
После получения победы Байден обратился к избирателям. Он не стал преждевременно щеголять победой, но заверил, что получит необходимые голоса выборщиков в итоге.
“Теперь, после долгой ночи подсчета, становится ясно, что мы выиграем в достаточном количестве штатов, чтобы набрать 270 голосов выборщиков, необходимых для победы на президентских выборах.
Я здесь не для того, чтобы заявить, что мы победили. Но я здесь, чтобы доложить: мы верим, что мы будем победителями, когда подсчет будет закончен”, – сказал он.
По словам Байдена, после того, как выборы будут завершены, наступит время “отставить жесткую риторику предвыборной кампании позади”.
Вскоре после того, как Байден выступил с речью, стало известно, что он одержал победу в штате Мичиган. Для победы ему необходимо сохранить свои позиции в Неваде.
Следовательно, осталось 5 штатов, где лидер президентской гонки еще не определен – Невада, Аризона, Пенсильвания, Джорджия, Северная Каролина.
- В штабе президента США Дональда Трампа уже заявили, что запросят пересчета голосов в штате Висконсин.
- Кроме того, кампания Трампа требует остановить подсчет голосов в Мичигане.
- В штате Пенсильвания, где на кону 20 голосов выборщиков, задерживается подсчет голосов. Половину бюллетеней голосовавших досрочно, не обработанные.