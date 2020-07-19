Об этом сообщают #Буквы.

Посетители заведения опубликовали в stories видео вечеринки.

Как видно людей на барже собралось очень много. О карантинных ограничениях даже не идет речь – гости вечера без масок и порой вплотную стояли и танцевали друг к другу. Все столики заняты, многие гости курили кальян.

Без масок персонал заведения, диджеи, девушки из подтанцовки.

Напомним, 17 мая в ресторане Queen также прошла вечеринка, на которой присутствовало много гостей. На следующий день мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга раскритиковал такие действия владельцев ресторана.

“Хотел бы отметить, я видел в выходные в соцсетях видео из некоторых ночных клубов столицы. Скажу откровенно: я возмущен! Толпы людей — это какой-то пир во время чумы!” – сказал мэр.

Он также обратился в полицию с требованием проверить все ночные клубы столицы. По его словам, городские власти не разрешали открывать ночные клубы и другие развлекательные заведения, хотя некоторые из них работают.

Queen принадлежит российскому ресторанному холдингу Bulldozer Group. Холдинг еще владеет загородным комплексом Queen Country Club, который находится в 15 км от Киева.

Владелец Bulldozer Group – москвич Александр Орлов. На официальном сайте Bulldozer Group, указано, что холдинг управляет несколькими десятками ресторанов по всему миру, и среди них заведения в России, Украине, Казахстане, Китае и ОАЭ.