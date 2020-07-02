Об этом сообщает корреспондент #Букв.

С самого утра нардепы начали собираться на заседание, которое стартовало в 10:00. Попутно они давали комментарии представителям СМИ под зданием ВР.

Стоит отметить, что в самом зале заседаний ВР некоторые нардепы были без защитных масок, несмотря на предписания Правительства.

Так, до 22 мая ношение масок было обязательно во всех общественных местах (в Кабмине настоятельно рекомендовали украинцам носить их также на улицах, поскольку в любой момент можно оказаться “на территории, подпадающей под определение “общественное место”.).

Согласно постановлению Правительства об адаптивном карантине, с 22 мая маски, в том числе самодельные, необходимы во время пребывания в общественных зданиях и сооружениях, а также в общественном транспорте.

Как известно, нардепы продолжили сегодня рассмотрение поправок к законопроекту об игорном бизнесе.