Об этом сообщает корреспондент #Букв.
С самого утра нардепы начали собираться на заседание, которое стартовало в 10:00. Попутно они давали комментарии представителям СМИ под зданием ВР.
Стоит отметить, что в самом зале заседаний ВР некоторые нардепы были без защитных масок, несмотря на предписания Правительства.
Так, до 22 мая ношение масок было обязательно во всех общественных местах (в Кабмине настоятельно рекомендовали украинцам носить их также на улицах, поскольку в любой момент можно оказаться “на территории, подпадающей под определение “общественное место”.).
Согласно постановлению Правительства об адаптивном карантине, с 22 мая маски, в том числе самодельные, необходимы во время пребывания в общественных зданиях и сооружениях, а также в общественном транспорте.
Как известно, нардепы продолжили сегодня рассмотрение поправок к законопроекту об игорном бизнесе.
- Накануне Кабинет Министров одобрил введение штрафов для физических и юридических лиц за пребывание граждан в общественных местах без защитных масок.
- Для физических лиц размер штрафов составит от 170 до 255 гривен.