Об этом сообщает CNN.

Город Ухань в провинции Хубэй, где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса COVID-19 и где был самый строгий в мире 76-дневный карантин, возвращается к нормальной жизни.

В минувшие выходные в аквапарке Wuhan Maya Beach Water Park впервые с начала эпидемии состоялась масштабная вечеринка, которую посетили несколько тысяч человек.

Местные СМИ отмечают, что аквапарк открылся еще в июне, однако более месяца продолжались сезонные дожди.

Во время мероприятия аквапарк, который в среднем сейчас принимает около 15 тысяч посетителей, был полностью забит людьми.

На кадрах с вечеринки видно, что посетители не только не пользуются какими-либо средствами защиты, но и не придерживаются правил дистанцирования: они стоят бок о бок, наблюдая за световыми и музыкальными шоу.

Фото: AFP

VIDEO: 🇨🇳Crowds packed out a water park over the weekend in the central Chinese city of #Wuhan, where the #coronavirus first emerged late last year, keen to party as the city edges back to normal life pic.twitter.com/sIrvzSFdin

— AFP news agency (@AFP) August 18, 2020