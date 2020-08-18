Об этом сообщает CNN.
Город Ухань в провинции Хубэй, где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса COVID-19 и где был самый строгий в мире 76-дневный карантин, возвращается к нормальной жизни.
В минувшие выходные в аквапарке Wuhan Maya Beach Water Park впервые с начала эпидемии состоялась масштабная вечеринка, которую посетили несколько тысяч человек.
Местные СМИ отмечают, что аквапарк открылся еще в июне, однако более месяца продолжались сезонные дожди.
Во время мероприятия аквапарк, который в среднем сейчас принимает около 15 тысяч посетителей, был полностью забит людьми.
На кадрах с вечеринки видно, что посетители не только не пользуются какими-либо средствами защиты, но и не придерживаются правил дистанцирования: они стоят бок о бок, наблюдая за световыми и музыкальными шоу.
Фото: AFP
VIDEO: 🇨🇳Crowds packed out a water park over the weekend in the central Chinese city of #Wuhan, where the #coronavirus first emerged late last year, keen to party as the city edges back to normal life pic.twitter.com/sIrvzSFdin
— AFP news agency (@AFP) August 18, 2020
- Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавируса. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Впоследствии город стал эпицентром вспышки COVID-19.
- Ухань, в котором проживают 11 млн человек был полностью изолирован от окружающего мира 23-го января для того, чтобы сдержать распространение коронавируса COVID-19.
- Более 2 месяцев в городе действовали жесткие карантинные ограничения. Карантин начали постепенно отменять в марте. Ограничения были полностью отменены в апреле. В мае произошел небольшой всплеск заболевания, который не имел серьезных последствий.
- Госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что у США есть “множество доказательств” того, что вспышка коронавируса COVID-19 начался в лаборатории в Ухане. СМИ, подконтрольное Коммунистической партии Китая, опровергали эти утверждения.