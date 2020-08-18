В китайском городе Ухань, который еще несколько месяцев назад был эпицентром распространения коронавируса, устроили масштабную вечеринку в аквапарке.

Об этом сообщает CNN.

Город Ухань в провинции Хубэй, где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса COVID-19 и где был самый строгий в мире 76-дневный карантин, возвращается к нормальной жизни.

В минувшие выходные в аквапарке Wuhan Maya Beach Water Park впервые с начала эпидемии состоялась масштабная вечеринка, которую посетили несколько тысяч человек.

Местные СМИ отмечают, что аквапарк открылся еще в июне, однако более месяца продолжались сезонные дожди.

Во время мероприятия аквапарк, который в среднем сейчас принимает около 15 тысяч посетителей, был полностью забит людьми.

На кадрах с вечеринки видно, что посетители не только не пользуются какими-либо средствами защиты, но и не придерживаются правил дистанцирования: они стоят бок о бок, наблюдая за световыми и музыкальными шоу.

Фото: AFP