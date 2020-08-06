Об этом сообщил сегодня на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, такая информация курсирует только в СМИ, но она не подтверждена.

Кулеба также отметил, что вопрос передачи боевиков Украине был одним из ключевых в ходе телефонных переговоров украинского лидера Владимира Зеленского и президента Беларуси Александра Лукашенко.

“Мы сделали запрос об их выдаче Украине. Вчера состоялся разговор между президентами Украины и Беларуси. И это был один из центральных вопросов их переговоров… Разговор между президентами был очень конструктивным. С обеих сторон даны соответствующие поручения правоохранительным органам. Однако о том, что Беларусь уже официально согласилась передать этих лиц (боевиков ЧВК “Вагнера”, – ред.) Украине, мы официальной коммуникации не получали. Она сейчас существует исключительно в виде источника в СМИ”, – подчеркнул Кулеба.

Он напомнил, что белорусская сторона ранее предоставила Киеву полный перечень задержанных боевиков. По словам министра, украинские правоохранительные органы его тщательно проанализировали, установив гражданство всех лиц и их причастность к военным действиям на Донбассе.

“Мы максимально все установили. Мы знаем поименно этих людей, знаем, сколько их. И наши правоохранительные органы вступили в диалог с белорусскими коллегами по поводу их дальнейшей судьбы “, – рассказал Кулеба.

(На видео – с 17:30)

Стоит отметить, что накануне ряд СМИ распространили информацию, что Александр Лукашенко якобы согласился передать боевиков Украине. Источником этой информации стал украинский журналист Дмитрий Гордон, который взял интервью у президента Беларуси, а потом пообщался с местными СМИ.