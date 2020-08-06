Об этом сообщил сегодня на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, такая информация курсирует только в СМИ, но она не подтверждена.
Кулеба также отметил, что вопрос передачи боевиков Украине был одним из ключевых в ходе телефонных переговоров украинского лидера Владимира Зеленского и президента Беларуси Александра Лукашенко.
“Мы сделали запрос об их выдаче Украине. Вчера состоялся разговор между президентами Украины и Беларуси. И это был один из центральных вопросов их переговоров… Разговор между президентами был очень конструктивным. С обеих сторон даны соответствующие поручения правоохранительным органам. Однако о том, что Беларусь уже официально согласилась передать этих лиц (боевиков ЧВК “Вагнера”, – ред.) Украине, мы официальной коммуникации не получали. Она сейчас существует исключительно в виде источника в СМИ”, – подчеркнул Кулеба.
Он напомнил, что белорусская сторона ранее предоставила Киеву полный перечень задержанных боевиков. По словам министра, украинские правоохранительные органы его тщательно проанализировали, установив гражданство всех лиц и их причастность к военным действиям на Донбассе.
“Мы максимально все установили. Мы знаем поименно этих людей, знаем, сколько их. И наши правоохранительные органы вступили в диалог с белорусскими коллегами по поводу их дальнейшей судьбы “, – рассказал Кулеба.
(На видео – с 17:30)
Стоит отметить, что накануне ряд СМИ распространили информацию, что Александр Лукашенко якобы согласился передать боевиков Украине. Источником этой информации стал украинский журналист Дмитрий Гордон, который взял интервью у президента Беларуси, а потом пообщался с местными СМИ.
- Ранее правоохранительные органы Беларуси задержали под Минском боевиков российской частной военной компании “Вагнер”. В одном из санаториев вблизи Минска были задержаны 32 человека, еще один выявлен и задержан на юге страны. В правоохранительных органах заявили, что была получена информация о прибытии на территорию страны более 200 боевиков “для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании”.
- В Беларуси в отношении задержанных боевиков российской частной военной компании “Вагнер” открыто уголовное дело по статье “подготовка терактов”.
- Министерство иностранных дел Украины получило список задержанных в Беларуси боевиков частной военной компании “Вагнера”.
- Офис генерального прокурора проинформировал компетентные органы Беларуси о намерении требовать экстрадиции задержанных на ее территории боевиков частной военной компании “Вагнера”, которые участвовали в военных действиях на Донбассе. Речь идет о 28 лицах, из которых 9 граждан Украины. Им объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации (ст. 258-3 УК Украины).