В Киеве под стены Лукьяновского СИЗО, где находятся трое бывших сотрудников "Беркута", пришли два нардепа от "Европейской Солидарсности" Ахтем Чийгоз и Артур Герасимов.

Об этом сообщает агентство “Укринформ”.

Народные депутаты пришли поддержать активистов, которые со вчерашнего вечера блокируют все выезды и выходы из Лукьяновского СИЗО, где находятся “беркутовцы” Олег Янишевский, Сергей Зинченко и Павел Аброськин, обвиняемые в расстрелах на Майдане.

Сейчас на месте дежурят до сотни человек и около десяти автомобилей – активисты дежурят по очереди и периодически уходят греться.

Пока не ясно, есть ли “беркутовцы” в СИЗО или же их смогли вывезти, так как на КПВВ “Майорское” начался обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и террористическими “Л/ДНР”.