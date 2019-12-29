Об этом сообщает агентство “Укринформ”.
Народные депутаты пришли поддержать активистов, которые со вчерашнего вечера блокируют все выезды и выходы из Лукьяновского СИЗО, где находятся “беркутовцы” Олег Янишевский, Сергей Зинченко и Павел Аброськин, обвиняемые в расстрелах на Майдане.
Сейчас на месте дежурят до сотни человек и около десяти автомобилей – активисты дежурят по очереди и периодически уходят греться.
Пока не ясно, есть ли “беркутовцы” в СИЗО или же их смогли вывезти, так как на КПВВ “Майорское” начался обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и террористическими “Л/ДНР”.
- Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи экс-“беркутовцев”, обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 человек во время Революции Достоинства. Так, суд принял решение отпустить из-под ареста Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина. Их освободят из СИЗО под личное обязательство. Также “личное обязательство” в качестве меры пресечения определено и для двух других экс-“беркутовцев” – Александра Маринченко и Сергея Тамтуры (которые находились под домашним арестом).
- Двух бывших “беркутовцев” Сергея Тамтуру и Александра Маринченко увезли из-под Киевского апелляционного суда на броневике.
- Пятый Президент Украины Петр Порошенко заявил, что обмен пленными, ради которого освободили из-под стражи экс-“беркутовцев”, был затеян только для того, чтобы замести следы преступлений на Майдане.