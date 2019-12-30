Боевики так называемых Луганской и Донецкой республик уже давно требовали от Киева сделать "беркутовцев" участниками обмена пленными.

Об этом #Буквам рассказал один из участников переговоров при предыдущей власти.

“В 2017 они не отдали на Глондаря, Коринькова, Пантюшенко, Асеева, Деева и Иванычука. Всегда требовали они этих “беркутовцев”. Мы не отдавали. Всегда трудно искался какой-то вариант. Плюс в предыдущие годы обычно в это серьезно вмешивался Медведчук … “- рассказал один из участников переговоров при предыдущей власти.

Ранее пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что обмен пленными, ради которого освободили из-под стражи экс-“беркутовцев”, был затеян только для того, чтобы замести следы преступлений на Майдане.

“Решение властей об обмене лиц, причастных к преступлениям против участников Революции Достоинства, оборвет последние ниточки к непосредственным заказчикам преступлений, а уже сейчас очевидно, что эти ниточки ведут в Москву, к главному заказчику – Путину и его марионетке Януковичу”, – написал Порошенко.

Он отметил, что стремление российской стороны получить по обмену экс-“беркутовцев” является фактическим признанием причастности Кремля к расстрелам активистов Майдана.