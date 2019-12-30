Об этом #Буквам рассказал один из участников переговоров при предыдущей власти.
“В 2017 они не отдали на Глондаря, Коринькова, Пантюшенко, Асеева, Деева и Иванычука. Всегда требовали они этих “беркутовцев”. Мы не отдавали. Всегда трудно искался какой-то вариант. Плюс в предыдущие годы обычно в это серьезно вмешивался Медведчук … “- рассказал один из участников переговоров при предыдущей власти.
Ранее пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что обмен пленными, ради которого освободили из-под стражи экс-“беркутовцев”, был затеян только для того, чтобы замести следы преступлений на Майдане.
“Решение властей об обмене лиц, причастных к преступлениям против участников Революции Достоинства, оборвет последние ниточки к непосредственным заказчикам преступлений, а уже сейчас очевидно, что эти ниточки ведут в Москву, к главному заказчику – Путину и его марионетке Януковичу”, – написал Порошенко.
Он отметил, что стремление российской стороны получить по обмену экс-“беркутовцев” является фактическим признанием причастности Кремля к расстрелам активистов Майдана.
- Накануне Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи экс-“беркутовцев”, обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 человек во время Революции Достоинства. Так, суд принял решение отпустить из-под ареста Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина под личное обязательство. Также “личное обязательство” в качестве меры пресечения было определено и для двух других экс-“беркутовцев” – Александра Маринченко и Сергея Тамтуры (которые находились под домашним арестом).
- В тот же вечер в Киеве группа активистов блокировала выезд автозаков из Лукьяновского СИЗО, где находились трое из пяти экс-“беркутовцев”, обвиняемых в расстрелах на Майдане.
- Пять бывших сотрудников “Беркута” сегодня были доставлены на КПВВ “Майорское” в Донецкой области для обмена.