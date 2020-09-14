В Государственном бюро расследований допросили экс-главу Офиса президента Андрея Богдана относительно известных ему обстоятельств возможных контактов украинских чиновников с российскими органами власти, о которых он ранее сообщил в своем интервью.

Об этом сообщили на странице Держбюро расследований в Facebook.

Богдан заявил, что не имеет доказательств информации о возможных контактах представителей власти Украины и российских органов власти.

“На официальном допросе свидетель сообщил, что такой информацией не обладает, подтверждений и доказательств у него нет, а о возможных незаконных действиях украинских должностных лиц он узнал из открытых источников и средств массовой информации”, – заявили в ГБР.

Отмечается, что целью допроса в качестве свидетеля было выяснение имеющихся у Богдана достоверных данных и подтверждение осуществления украинскими чиновниками возможных противоправных действий в пользу другого государства.

Напомним, что 10 сентября ГБР вызвало Богдана на допрос.

Ранее стало известно, что Государственное бюро расследований вызвало Андрея Богдана на допрос после интервью, в котором он заявил о наличии договоренностей с российскими чиновниками в вопросе статуса Крыма, авиасообщении с Россией, обмена пленными и ряда других договоренностей.