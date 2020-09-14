Об этом сообщили на странице Держбюро расследований в Facebook.
Богдан заявил, что не имеет доказательств информации о возможных контактах представителей власти Украины и российских органов власти.
“На официальном допросе свидетель сообщил, что такой информацией не обладает, подтверждений и доказательств у него нет, а о возможных незаконных действиях украинских должностных лиц он узнал из открытых источников и средств массовой информации”, – заявили в ГБР.
Отмечается, что целью допроса в качестве свидетеля было выяснение имеющихся у Богдана достоверных данных и подтверждение осуществления украинскими чиновниками возможных противоправных действий в пользу другого государства.
Напомним, что 10 сентября ГБР вызвало Богдана на допрос.
Ранее стало известно, что Государственное бюро расследований вызвало Андрея Богдана на допрос после интервью, в котором он заявил о наличии договоренностей с российскими чиновниками в вопросе статуса Крыма, авиасообщении с Россией, обмена пленными и ряда других договоренностей.
- Напомним, 9 сентября Богдан дал интервью журналисту, основателю издания “Гордон” Дмитрию Гордону. Разговор длился 4,5 часа. За это время собеседники обсудили широкий круг вопросов, связанных с деятельностью команды Зеленского, выборами, спецоперацией по вагнеровцам, отношений Богдана и его преемника Андрея Ермака и тому подобное.
- В частности, Богдан рассказал, что спецоперация по вагнеровцам длилась год и была сорвана человеком из близкого окружения Владимира Зеленского.
- И о том, что Зеленский “переводит в шутки плохие истории” о коррупции в его окружении.
- Богдан рассказал и о деталях своего увольнения с должности председателя Офиса Зеленского.