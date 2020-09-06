Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан встретился с главой исполкома Национального совета реформ при президенте Украины Михеилом Саакашвили и нардепом от "Слуги народа" Елизаветой Ясько.

Соответствующее фото Ясько разместила на своей странице в Facebook.

На фото Ясько сидит за столом с бокалом вина с Саакашвили и Богданом.

“Обсуждаем киевские выборы в очень интересной компании”, – написала Ясько.

Отметим, что аналогичные посты разместили и Богдан с Саакашвили.

“Есть интересный расклад на киевские выборы !!!”, – написал Богдан.

“В центре у нас настоящая киевлянка в пятом поколении и мы говорим о киевских выборах”, – написал Саакашвили в посте.

Госбюро расследований через суды Полтавы арестовало земельные участки под ЖК “Новый Подол” и “О2 Residence” в Киеве, строительством которых занимаются компании, связанные с Андреем Ваврышем — другом и бизнес-партнером экс-главы Офиса президента Андрея Богдана.