Соответствующее фото Ясько разместила на своей странице в Facebook.
На фото Ясько сидит за столом с бокалом вина с Саакашвили и Богданом.
“Обсуждаем киевские выборы в очень интересной компании”, – написала Ясько.
Отметим, что аналогичные посты разместили и Богдан с Саакашвили.
“Есть интересный расклад на киевские выборы !!!”, – написал Богдан.
“В центре у нас настоящая киевлянка в пятом поколении и мы говорим о киевских выборах”, – написал Саакашвили в посте.
Госбюро расследований через суды Полтавы арестовало земельные участки под ЖК “Новый Подол” и “О2 Residence” в Киеве, строительством которых занимаются компании, связанные с Андреем Ваврышем — другом и бизнес-партнером экс-главы Офиса президента Андрея Богдана.
- Ранее фракция “Слуги народа” на своем заседании провела праймериз кандидатов для участия в выборах киевского городского главы. Победу одержала Ирина Верещук. #Буквы рассказывали, что о ней известно.
- 11 августа украинский шоумен, волонтер Сергей Притула заявил, что будет баллотироваться в мэры Киева от партии “Голос”.
- 12 августа бывший народный депутат Борислав Береза заявил, что будет баллотироваться в мэры Киева, а его команда “ЭкоПартии” идет в Киевсовет.
- Сегодня стало известно, что бывший народный депутат, замглавы ВО “Свобода” Андрей Ильенко официально заявил, что идет в мэры Киева.