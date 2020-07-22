В Днепропетровской области двое сотрудников полиции силой "выбивали" из мужчины признание в умышленном убийстве.

Об этом проинформировали в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР).

Речь идет о начальнике и заместителе начальника одного из секторов Желтоводского отделения полиции ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

Следствием установлено, что в июне 2020 года полицейские, расследуя гибель жителя Желтых Вод от взрыва боеприпаса, пригласили в отдел полиции гражданина, который в момент инцидента находился неподалеку.

“В помещении отдела полиции правоохранители посадили потерпевшего на стул и начали “выбивать” признание в умышленном убийстве. Последний, в свою очередь, категорически отрицал причастность к происшествию и настаивал, что был лишь свидетелем трагедии”, – отмечается в сообщении.

В ГБР уточнили, что полицейские нанесли потерпевшему более 20 ударов, заставляя его признать вину.

В результате мужчина получил многочисленные травмы (по заключению судебно-медицинской экспертизы, они являются телесными повреждениями средней степени тяжести).

Полицейским сообщили о подозрении в превышении власти, что сопровождалось насилием. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранении их от занимаемых должностей.

В случае доказательства вины правоохранителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.