Об этом проинформировали в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР).
Речь идет о начальнике и заместителе начальника одного из секторов Желтоводского отделения полиции ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.
Следствием установлено, что в июне 2020 года полицейские, расследуя гибель жителя Желтых Вод от взрыва боеприпаса, пригласили в отдел полиции гражданина, который в момент инцидента находился неподалеку.
“В помещении отдела полиции правоохранители посадили потерпевшего на стул и начали “выбивать” признание в умышленном убийстве. Последний, в свою очередь, категорически отрицал причастность к происшествию и настаивал, что был лишь свидетелем трагедии”, – отмечается в сообщении.
В ГБР уточнили, что полицейские нанесли потерпевшему более 20 ударов, заставляя его признать вину.
В результате мужчина получил многочисленные травмы (по заключению судебно-медицинской экспертизы, они являются телесными повреждениями средней степени тяжести).
Полицейским сообщили о подозрении в превышении власти, что сопровождалось насилием. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранении их от занимаемых должностей.
В случае доказательства вины правоохранителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
- Ранее следователи Государственного бюро расследований задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлыцкого отделения полиции (Киевская область) по факту изнасилования женщины и пыток по отношению к ней. Им сообщили о подозрении. Впоследствии были опубликованы фотографии задержанных полицейских, которые подозреваются в избиении и изнасиловании женщины в Кагарлыкском отделении полиции.
- Штат Кагарлыкского отделения полиции, где произошло изнасилование, полностью сократили.
- В июле следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в изнасиловании несовершеннолетней инспектору сектора ювенальной превенции Таировского отделения полиции в Одессе.