Об этом сообщает The Guardian.
Медики заявили в письме Конфедерации NHS, что задержка на месяц выведет службу здравоохранения из “непосредственной опасной зоны” и позволит NHS сосредоточить внимания на борьбе с пандемией, не сталкиваясь с деструктивными изменениями в случае выхода Британии из ЕС без новой торговой сделки.
Также, по их мнению необходимы жесткие действия, аналогичные новым правилам уровня 4.
“В настоящее время в больнице с Covid-19 находится около 19 000 пациентов, что близко к пику первой волны, и к праздникам ситуация ухудшается”, – пишут медики.
Руководители здравоохранения заявили, что NHS столкнулось с необходимостью внести существенные корректировки в короткий промежуток времени, поскольку новые правила, руководства и информация будут введены с 1 января без соглашения.
“Учитывая, что мы находимся в нескольких днях от края обрыва, мы настоятельно рекомендуем вам продлить переходный период на месяц, подарив NHS несколько драгоценных дополнительных недель и позволив Великобритании покинуть ЕС после годичного переходного периода”, – говорится в заявлении.
Как известно, на прошлой неделе в Великобритании заявили о распространении нового штамма коронавируса COVID-19. Отмечалось, что он распространяется быстрее своей предыдущей версии. При этом ученые не считают, что он более смертелен. В недавнем заявлении премьер-министр Британии Борис Джонсон отметил со ссылкой на научных советников, что новый штамм может быть на 70% заразнее прежнего. Пока нет доказательств, что новый штамм будет устойчив к вакцинам.
После этого заявления ряд стран Европы временно приостановили сообщение с Великобританией.
Новый штамм коронавируса COVID-19 вызвал неистовую панику среди жителей самой Великобритании. Люди массово бросились в продуктовые магазины и опустошили полки.
- Министерство охраны здоровья Украины рекомендовало украинцам воздержаться от поездок в Великобританию и ряд других стран, где обнаружили новый штамм коронавируса COVID-19.
- После быстрого распространения нового штамма COVID-19 в Великобритании, Европейская комиссия решила ограничить въезд граждан из этой страны.
- Власти Великобритании объявили обязательную самоизоляцию для всех, кто прибыл из Южной Африканской Республики за последние две недели, а также для тех, кто с ними контактировал.