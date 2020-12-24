Руководители Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) призвали премьер-министра Бориса Джонсона продлить переходный период Brexit на месяц, поскольку выход без сделки может поставить под угрозу здоровье пациентов во время кризиса COVID-19.

Об этом сообщает The Guardian.

Медики заявили в письме Конфедерации NHS, что задержка на месяц выведет службу здравоохранения из “непосредственной опасной зоны” и позволит NHS сосредоточить внимания на борьбе с пандемией, не сталкиваясь с деструктивными изменениями в случае выхода Британии из ЕС без новой торговой сделки.

Также, по их мнению необходимы жесткие действия, аналогичные новым правилам уровня 4.

“В настоящее время в больнице с Covid-19 находится около 19 000 пациентов, что близко к пику первой волны, и к праздникам ситуация ухудшается”, – пишут медики.

Руководители здравоохранения заявили, что NHS столкнулось с необходимостью внести существенные корректировки в короткий промежуток времени, поскольку новые правила, руководства и информация будут введены с 1 января без соглашения.

“Учитывая, что мы находимся в нескольких днях от края обрыва, мы настоятельно рекомендуем вам продлить переходный период на месяц, подарив NHS несколько драгоценных дополнительных недель и позволив Великобритании покинуть ЕС после годичного переходного периода”, – говорится в заявлении.

Как известно, на прошлой неделе в Великобритании заявили о распространении нового штамма коронавируса COVID-19. Отмечалось, что он распространяется быстрее своей предыдущей версии. При этом ученые не считают, что он более смертелен. В недавнем заявлении премьер-министр Британии Борис Джонсон отметил со ссылкой на научных советников, что новый штамм может быть на 70% заразнее прежнего. Пока нет доказательств, что новый штамм будет устойчив к вакцинам.

После этого заявления ряд стран Европы временно приостановили сообщение с Великобританией.

Новый штамм коронавируса COVID-19 вызвал неистовую панику среди жителей самой Великобритании. Люди массово бросились в продуктовые магазины и опустошили полки.