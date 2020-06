Об этом сообщила в своих социальных сетях мэр Вашингтона Мюриел Баузер.

“Участок 16-й улицы перед Белым домом теперь официально называется “Black Lives Matter Plaza”, – написала она, обнародовав соответствующие видео.

На записях запечатлен момент установки дорожного указателя с новым названием.

На указанной улице также нарисовали гигантскими буквами надпись: Black Lives Matter (“Жизни черных важны”).

