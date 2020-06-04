В среду прокуроры выдвинули новые уголовные обвинения против четырех полицейских Миннеаполиса, причастных к смерти темнокожего американца Джорджа Флойда, смерть которого вызвала волну общенациональных протестов и беспорядков в США.

Об этом идёт речь в материале международного информационного агентства Reuters.

В убийстве 46-летнего Джорджа Флойда обвиняются четыре сотрудника полиции: дополнительные обвинения выдвинуты против Дерека Шовена, арестованного в пятницу, и ещё троих полицейских, которые присутствовали во время задержания Флойда, когда к нему применилось насилие.

Полицейские могут быть осуждены за убийство третьей степени на срок до 40 лет лишения свободы.

Отметим, что смерть Флойда вызвала общенациональные массовые протесты в США и других странах. Десятки тысяч участников акции требуют обратить внимание на проблемы дискриминации по расовому признаку, а также на множественные случаи насилия со стороны правоохранительных. В то же время, в США полицейские неоднократно высказывали солидарность с протестующими, становясь на колени перед демонстрантами.

Кроме того, в ряде американских городов был введен комендантский час в связи с тем, что на фоне массовых акций участились случаи мародерства.

Напомним, 28 мая в городе Миннеаполис (штат Миннесота, США) вспыхнули акции протеста и столкновения с правоохранителями. В ночь на 29 мая протестующие в Миннеаполисе сожгли полицейский участок.

30 мая во время ряд протестующих устроили погромы в магазинах. Уже 1 июня протесты после убийства полицейскими темнокожего американца Джорджа Флойда охватили всю страну.

31 мая акции протеста проходили в Берлине и Лондоне. Теперь демонстрации против расизма проходят также в Нидерландах и Франции.