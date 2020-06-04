Об этом идёт речь в материале международного информационного агентства Reuters.
В убийстве 46-летнего Джорджа Флойда обвиняются четыре сотрудника полиции: дополнительные обвинения выдвинуты против Дерека Шовена, арестованного в пятницу, и ещё троих полицейских, которые присутствовали во время задержания Флойда, когда к нему применилось насилие.
Полицейские могут быть осуждены за убийство третьей степени на срок до 40 лет лишения свободы.
Отметим, что смерть Флойда вызвала общенациональные массовые протесты в США и других странах. Десятки тысяч участников акции требуют обратить внимание на проблемы дискриминации по расовому признаку, а также на множественные случаи насилия со стороны правоохранительных. В то же время, в США полицейские неоднократно высказывали солидарность с протестующими, становясь на колени перед демонстрантами.
Кроме того, в ряде американских городов был введен комендантский час в связи с тем, что на фоне массовых акций участились случаи мародерства.
Напомним, 28 мая в городе Миннеаполис (штат Миннесота, США) вспыхнули акции протеста и столкновения с правоохранителями. В ночь на 29 мая протестующие в Миннеаполисе сожгли полицейский участок.
30 мая во время ряд протестующих устроили погромы в магазинах. Уже 1 июня протесты после убийства полицейскими темнокожего американца Джорджа Флойда охватили всю страну.
31 мая акции протеста проходили в Берлине и Лондоне. Теперь демонстрации против расизма проходят также в Нидерландах и Франции.
- В ночь на вторник, 2 июня, в результате общественных беспорядков на территории США, как минимум шестеро офицеров полиции пострадали вследствие полученных огнестрельных ранений.
- По состоянию на утро 3 июня в США в результате протестов погибли 13 человек.