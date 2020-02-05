Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
Случаи заражения коронавирусом официально подтвердили в Таиланде, Японии, Сингапуре, Тайване, Малайзии, Австралии, Южной Корее, Франции, Испании, Италии, Вьетнаме, США, Германии, Канаде, ОАЭ, Индии, на Филиппинах, Финляндии, Непале, Камбодже, Шри-Ланке и России.
В Украине не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавируса.
При этом, в Китае в тяжелом состоянии находятся 2 тыс. 788 пациентов.
В основном, от последствий коронавируса умирают пожилые люди с наличием одного или двух хронических заболеваний. При этом свыше 680 человек выздоровели.
Единственный летальный случай за пределами Китая зафиксирован на Филиппинах. Также зафиксирован летальный случай в Гонконге.
Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.
Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.
- По состоянию на утро 4 февраля количество зараженных коронавирусом 2019-nCoV из Китая превысило отметку 19 тысяч. При этом количество летальных случаев превысило 420 человек.
- Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайное положение международного уровня из-за распространения коронавируса из Китая.