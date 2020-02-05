Число зараженных коронавирусом из Китая 2019-nCov возросло до 24 тысяч 503 человек. За сутки из-за осложнений заболевания умерли 65 человек.

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Случаи заражения коронавирусом официально подтвердили в Таиланде, Японии, Сингапуре, Тайване, Малайзии, Австралии, Южной Корее, Франции, Испании, Италии, Вьетнаме, США, Германии, Канаде, ОАЭ, Индии, на Филиппинах, Финляндии, Непале, Камбодже, Шри-Ланке и России.

В Украине не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавируса.

При этом, в Китае в тяжелом состоянии находятся 2 тыс. 788 пациентов.

В основном, от последствий коронавируса умирают пожилые люди с наличием одного или двух хронических заболеваний. При этом свыше 680 человек выздоровели.

Единственный летальный случай за пределами Китая зафиксирован на Филиппинах. Также зафиксирован летальный случай в Гонконге.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

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