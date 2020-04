Об этом сообщает ВВС.

Джонсон находится в больнице Святого Томаса в Лондоне.

Как сообщалось ранее, 27 марта стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом. 5 апреля Джонсон был госпитализирован для обследования, через 10 дней после положительного результата теста на коронавирус. 6 апреля его перевели был переведен в реанимацию после того, как его состояние ухудшилось.

Во вторник пресс-секретарь Джонсона сообщил, что у премьер-министра нет пневмонии и он не был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких . В среду стало известно, что состояние Джонсона начало улучшаться.

В британском правительстве отметили, что перевод в обычную палату – первая стадия выздоровления премьера.

“Премьер-министра сегодня вечером перевели из реанимации обратно в обычную палату, где он проходимые тщательный мониторинг во время начальной стадии его выздоровления”, – сказано в сообщении.

Также на Даунинг-стрит отметили, что Джонсон получал усиленное лечение в виде кислородной терапии, но не был помещен в аппарат ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

На такую новость о Джонсоне уже отреагировал президент США Дональд Трамп.

“Хорошие новости: премьер-министра Бориса Джонсона только выписали из реанимации. Выздоравливай, Борис”, – написал он.

