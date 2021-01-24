Об этом сообщается на сайте ЦИК.
План определяет перечень основных организационных мероприятий по подготовке и проведению довыборов в Верховную Раду.
Согласно календарю, избирательный процесс начнется 27 января.
Со следующего дня после принятия Центральной избирательной комиссией решения о регистрации кандидатов начнется предвыборная агитация, которая продлится до 26 марта. 27 марта – день тишины.
Добавим, выборы состоятся в воскресенье, 28 марта.
Результаты выборов будет устанавливать Центральная избирательная комиссия до 12 апреля.
Как сообщалось, 8 августа 2020 ЦИК установила невозможность проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов, определив их перечни. Таким образом первые местные выборы 25 октября 2020 в указанных территориальных общинах не были проведены.
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