Об этом сообщается на сайте ЦИК.

План определяет перечень основных организационных мероприятий по подготовке и проведению довыборов в Верховную Раду.

Согласно календарю, избирательный процесс начнется 27 января.

Со следующего дня после принятия Центральной избирательной комиссией решения о регистрации кандидатов начнется предвыборная агитация, которая продлится до 26 марта. 27 марта – день тишины.

Добавим, выборы состоятся в воскресенье, 28 марта.

Результаты выборов будет устанавливать Центральная избирательная комиссия до 12 апреля.

Как сообщалось, 8 августа 2020 ЦИК установила невозможность проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов, определив их перечни. Таким образом первые местные выборы 25 октября 2020 в указанных территориальных общинах не были проведены.