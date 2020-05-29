Народный депутат от фракции "Слуги народа" Александр Качура заявил, что к перестрелке в Броварах причастна фирма экс-заместителя министра внутренних дел.

Об этом Качура написал в своем Telegram-канале.

“Честные предприниматели платят налоги, перевозят льготников, проходят техосмотр транспорта и медосмотр водителей, платят за маршрут, участвуют в тендерах на перевозки. А нелегалы — всего этого не соблюдают. Лишь сдают “дань” в “общак” или дают откаты. Тем самым добивают легальных перевозчиков”, – сообщил депутат.

При этом, по словам Качуры, участниками перестрелки является группировка местных “титушек”, а также группировка из Винницы от фирмы ПП “А.Т.Н.”.

“Если погуглить, то вы найдете, что это не единственный случай такого метода ведения бизнеса”, – подчеркнул он.

В 2015 году журналисты связывали фирму ПП “А.Т.Н.” с бывшим заместителем министра внутренних дел Сергеем Чеботарем, известным по громкому делу так называемых “рюкзаков Авакова”.

Напомним, по версии следствия, осенью 2014 года сын Авакова, пользуясь личными отношениями с заместителем министра внутренних дел Украины (Сергеем Чеботарем), выступил организатором закупки рюкзаков для нужд солдат Национальной гвардии. В тот момент на складах МВД уже находилось 2000 неиспользованных рюкзаков.

Сын главы МВД, согласно данным следствия, договорился об изготовлении рюкзаков с предпринимателем Владимиром Литвиным, который, в свою очередь, нашел общество с ограниченной ответственностью с признаками фиктивности для участия в переговорной процедуре закупки. В итоге была достигнута договоренность о поставке 5000 рюкзаков по цене 2 899 гривен за единицу.

По мнению следствия, экипировка для силовиков стоила “существенно выше среднерыночной”, а сама сделка нанесла государству ущерб на 14 миллионов гривен.

Александр Аваков, Сергей Чеботарь и Владимир Литвин были задержаны 31 октября пришлого года. Для всех троих фигурантов Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства.

В данный момент фирма “А.Т.Н.”, согласно данным Youcontrol, оформлена на других лиц.

О причастности Чеботаря к фирме также написал на своей странице в Facebook волонтер и общественный деятель Роман Синицын.

“Одна из сторон конфликта сегодня в Броварах – транспортная компания ПП “А.Т.Н.”, которая активно заходит на рынок пассажирских перевозок в разных районах. Такими методами, этот случай уже далеко не первый и наверно не последний. Принадлежит эта компания все тому же зятю Чеботаря – Олегу Полищуку. Именно они подтянули титушню и спортсменов со стволами. Эту же транспортную компанию лоббировал сам Чеботарь для получения разрешений на перевозки в области, будучи еще заместителем Авакова”, – сообщил волонтер.

По информации #Букв, по состоянию на сегодняшний день компания связана с действующим депутатом Верховной Рады от фракции “Оппозиционная платформа – За жизнь”.