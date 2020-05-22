Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Право на владу” на телеканале “1+1”.

Прокурор Кулик отметил, что занимается расследованием производства уже 4 года, и “действительно глубоко” погружен в этот материал. Также он рассказал как, по его информации, эти записи создавались.

“Касательно самих записей. Я их слушал. У меня создалось впечатление, что это был цифровой диктофон, который лежал на столе. И был включен динамик телефона, по которому говорил условный Порошенко с Байденом. Хотел бы обратить ваше внимание на постановку вопросов и постановку фраз, которые Петр Алексеевич использовал в этом разговоре. Такое ощущение, что он просто документировал своего собеседника”, — заявил Кулик.

Также прокурор сообщил, что записи, представленные на брифинге Андрея Деркача, были скомпилированы.

“То, что записано на этих пленках, это компиляция из 8-часовых записей”, — добавил он.

Вопрос о том, каким образом записи были получены, прокурор проигнорировал.

Напомним, 19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого Президента Украины Петра Порошенко.

Порошенко заявил, что обнародованные записи являются попыткой “пятой колонны Кремля” подорвать двухпалатную поддержку США Украины.

Народный депутат Украины VIII созыва, член наблюдательного совета акционерного общества “Укрзализныця” Сергей Лещенко согласился с пятым президентом Украины Петром Порошенко в том, что публикация аудиофайлов разговора Порошенко и экс-вице-президента США Джозефа Байдена имеет российские корни.