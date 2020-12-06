Об этом сообщили в Криворожском отделе полиции.
По факту повреждения бюллетеня правоохранителями составлен административный протокол по ст. 212-23 КУоАП.
По другим фактам проводятся проверки и принимают соответствующие решения.
В частности, поступило сообщение, о том, что на одном из избирательных участков в Металлургическом районе города, человек получив бюллетень, порвал его.
В отношении правонарушителя полицейские составили административный протокол. Материалы направлены в суд для рассмотрения.
Напомним, сегодня в Кривом Роге за пост мэра соревнуются Дмитрий Шевчик от “Слуги народа” и Константин Павлов от “Оппозиционноq платформы – За жиnnz”.
По итогам первого тура лидировал нынешний мэр Кривогу Рога Юрий Вилкул (44,96%), но 17 ноября он заявил об отказе от участия в повторном голосовании по состоянию здоровья. Вилкул открыто призвал избирателей поддержать кандидата Павлова, который занял третье место (9,15%). Дмитрий Шевчик в первом туре получил 25,94% голосов от числа избирателей, принявших участие в голосовании.
Согласно части 4 статьи 281 Избирательного кодекса Украины, в избирательный бюллетень для повторного голосования включаются два кандидата, получившие наибольшее количество голосов избирателей, кроме тех, кто отказался баллотироваться (после первого тура).
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