Об этом сегодня на брифинге рассказал глава Национальной полиции Игорь Клименко.
Так, отвечая на вопрос, поступают ли заявления об “опросе Зеленского”, Клименко сказал: “у нас уже несколько есть сообщений и заявлений от наших граждан о проведении подобных опросов”.
Он добавил, что на Подоле в Киеве уже перевернули одну из урн вместе с листами опроса.
“Более того, в городе Киеве на Подоле перевернули одну из урн вместе с листочками для опроса. Национальная полиция действует в соответствии с законом и поэтому любые попытки, хулиганские попытки или попытки как-то по влиять на оперативную ситуацию, как и любые попытки угроз нашим гражданам полиция будет пресекать”, – отметил глава Нацполиции.
Он также уточнил, что жалобы на сам “опрос Зеленского” были зафиксированы в Волынской области и в Киеве.
Опрос от Зеленского
После стандартного голосования, на выходе с избирательного участка украинцам предлагают пять вопросов от президента Владимира Зеленского.
Вопросы звучат так:
• Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?
• Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?
• Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?
• Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях – для уменьшения боли у тяжелых больных?
• Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?
В Офисе президента заверили, что анонсированный президентом опрос в день проведения местных выборов не будет иметь прямых юридических последствий.
Юрист Андрей Магера в комментарии #Буквам заявил, что проведение любых опросов на избирательных участках, кроме национального экзитпола, не предусмотрено законодательством.
В Комитете избирателей Украины также подчеркнули, что проведение опросов в день голосования на местных выборах 25 октября противоречит Избирательному кодексу.
- Сегодня, 25 октября, в Украине начались местные выборы в областные, районные советы и объединенные территориальные общины. Об их особенностях и как правильно проголосовать, читайте в материале #Букв.
- Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой уже проголосовали на местных выборах и приняли участие во “всенародном опросе”.