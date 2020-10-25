Об этом сегодня на брифинге рассказал глава Национальной полиции Игорь Клименко.

Так, отвечая на вопрос, поступают ли заявления об “опросе Зеленского”, Клименко сказал: “у нас уже несколько есть сообщений и заявлений от наших граждан о проведении подобных опросов”.

Он добавил, что на Подоле в Киеве уже перевернули одну из урн вместе с листами опроса.

“Более того, в городе Киеве на Подоле перевернули одну из урн вместе с листочками для опроса. Национальная полиция действует в соответствии с законом и поэтому любые попытки, хулиганские попытки или попытки как-то по влиять на оперативную ситуацию, как и любые попытки угроз нашим гражданам полиция будет пресекать”, – отметил глава Нацполиции.

Он также уточнил, что жалобы на сам “опрос Зеленского” были зафиксированы в Волынской области и в Киеве.

Опрос от Зеленского

После стандартного голосования, на выходе с избирательного участка украинцам предлагают пять вопросов от президента Владимира Зеленского.

Вопросы звучат так:

• Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?

• Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?

• Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?

• Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях – для уменьшения боли у тяжелых больных?

• Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?

В Офисе президента заверили, что анонсированный президентом опрос в день проведения местных выборов не будет иметь прямых юридических последствий.

Юрист Андрей Магера в комментарии #Буквам заявил, что проведение любых опросов на избирательных участках, кроме национального экзитпола, не предусмотрено законодательством.

В Комитете избирателей Украины также подчеркнули, что проведение опросов в день голосования на местных выборах 25 октября противоречит Избирательному кодексу.