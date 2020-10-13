Анонсированное президентом Владимиром Зеленским проведение опросов в день голосования на местных выборах 25 октября противоречит Избирательному кодексу.

Соответствующее заявление обнародовал Комитет избирателей Украины.

В КИУ выразили обеспокоенность по поводу инициативы Зеленского о проведении всенародного опроса в день голосования 25 октября.

“Процедура проведения всенародного опроса в день голосования не предусмотрена Избирательным кодексом Украины”, – подчеркивается в заявлении.

В КИУ напомнили, что в сентябре этого года похожие инициативы уже рассматривались в Верховной Раде, однако не были поддержаны. Так, законопроект №4043 “О внесении изменений в закон Украины “О Центральной избирательной комиссии” по опросам общественного мнения” предлагал предоставить ЦИК полномочия обеспечивать организацию подготовки и проведения опроса общественного мнения. Проведение таких опросов предлагалось разрешить в день голосования на общегосударственных или местных выборах.

Этот законопроект не был принят в ВР и был раскритикован экспертами.

Стоит отметить, что инициаторами подобных предложений выступали народные депутаты от “Слуги народа” (в частности, глава партии “СН” Александр Корниенко).

“На сегодняшний день непонятно, какие именно юридические механизмы могут быть использованы для проведения таких опросов: кто будет проводить опрос, как будут определяться вопросы, как будет происходить процедура голосования, опрос будет проводиться в помещениях избирательных участков или за их пределами, какие юридические последствия будут иметь результаты опроса”, – отмечают в КИУ.

В организации уточнили, что в случае привлечения к проведению опроса членов участковых избирательных комиссий – это будет противоречить действующему законодательству Украины. Так, Избирательный кодекс предусматривает четкий набор процедур, которые используются во время голосования на местных выборах, и определяет полномочия членов комиссий.

“Учитывая тот факт, что до дня голосования остается 12 дней, любая дополнительная нагрузка на членов комиссий потенциально может заблокировать избирательный процесс”, – объяснили в КИУ.

Кроме того, в Комитете избирателей напомнили, что проведение подобных опросов требует серьезной подготовки, в том числе, относительно разъяснительной работы среди граждан.

“Избиратели должны иметь достаточно времени для того, чтобы сделать осознанный выбор относительно того или иного вопроса, а сторонники и оппоненты различных вариантов ответов должны иметь возможности для проведения агитационной работы среди граждан. В нынешних условиях соблюдение этих базовых правил невозможно и может рассматриваться как манипулятивная технология и попытка влияния на результаты голосования”, – подытожили в КИУ.