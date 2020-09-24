За минувшие сутки на Донбассе вследствие подрыва на неизвестном взрывном устройстве ранения получили двое украинских военнослужащих.

Об этом проинформировали в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

“Недалеко от населенного пункта Пески в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения. Воинов оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказана квалифицированная медицинская помощь”, – отмечается в сообщении.

Согласно данным штаба, за прошедшие сутки российско-оккупационные войска трижды нарушили режим перемирия на Донбассе.

Так, на Приазовье, вопреки договоренностям, достигнутым в рамках Трехсторонней контактной группы, задокументированы пролеты двух беспилотных летательных аппаратов противника с пересечением линии разграничения. Украинскими средствами радиоэлектронной борьбы вражеские БПЛА были подавлены.

Вблизи Попасной враг осуществил два выстрела в сторону украинских позиций из автоматического станкового гранатомета.

“Огневая провокация противника не представляла угрозы для наших защитников, поэтому украинские воины оружие в ответ не применяли. Боевых потерь вследствие вражеских выстрелов не было”, – подчеркнули в штабе.

С начала текущих суток, 24 сентября, нарушений режима тишины на всех участках линии разграничения не зафиксировано.