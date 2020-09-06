Сьогодні, 6 вересня, збройні формування РФ вдруге порушили повний і всеосяжний режим припинення вогню на Донбасі. Українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Про це повідомили у штабі ООС.

Впродовж доби бойовики вже вдруге відкрили вогонь по позиціях підрозділів Об’єднаних сил. Так неподалік Причепилівки, що на Луганщині, НЗФ РФ обстріляли позиції ООС зі стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілу один український військовослужбовець загинув.

“На жаль, один військовослужбовець Збройних Сил України отримав поранення не сумісне з життям. Командування Об’єднаних сил висловлює глибокі й щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна”, — йдеться в повідомленні штабу.

У відповідь на обстріл підрозділи Об’єднаних сил застосували наявні вогневі засоби та дали збройним формуванням Російської Федерації відсіч. Втрати противника наразі невідомі.

Нагадаємо, 6 вересня бойовики порушили перемир’я на Донбасі. Окупанти з гранатомета прицільно обстріляли українські позиції поблизу Красногорівки. Обстріл мав місце і по позиціях ЗСУ біля Курахового (за 30 км від Красногорівки). #Букви показували, як виглядають позиції ООС після обстрілу.

Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко запевнив, що якщо російсько-окупаційні війська атакують українські позиції на Донбасі, то отримають адекватну відповідь “усіма силами й засобами”.

Також 6 вересня військовослужбовці продовжують гасити осередки пожеж на території Донецької та Луганської областей. Під час евакуації особового складу двоє українських захисників, обходячи осередок вогню в “сірій зоні”, підірвались на невідомому вибуховому пристрої на мінному полі противника.