Об этом сообщили в Офисе президента.
В частности, выбирают компанию, которая будет заниматься отмыванием краски с фасадов здания. Заявки подали 10 компаний.
“По состоянию на сейчас около 10 компаний предложили свои услуги по уборке краски из гранита. Они оценивают объем работ и определяют, имеют ли соответствующие химические растворы. Стоимость этих услуг может составить 250-300 тыс. грн”, — заявили в Офисе президента.
Кроме этого, планируется заменить несколько дверей, окон, сделать ремонт поврежденных помещений, где произошло возгорание. Выбрать планируют компанию, которая предложит наименьшую стоимость.
“ГУД выбирать компании, имеющие способности выполнить необходимые работы и стоимость услуг которых будет наименьшей. Государственное управление делами публично отчитается о всех выполненных работах”, — уверяют в Офисе.
- Здание на Банковой начали приводить в порядок еще в воскресенье, 21 марта. Тогда демонтировали поврежденные двери. 22 марта здание начали чистить от надписей краской.
- Как известно, Офис президента оценил повреждения здания после акции протеста 20 марта в почти 2 млн гривен. Елисей Ходоловский, соучредитель общественной инициативы “Києве, мий”, посчитал, что стоимость уборки — примерно 80 тысяч гривен.
- Некоторые клининговые компании готовы убрать на Банковой за 50 тысяч. По какому ценнику работает выбранная Офисом компания, пока неизвестно.