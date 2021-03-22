Государственное управление делами выбирает компании, которые будут выполнять различные виды ремонтных работ для устранения повреждений, причиненных зданию Офиса президента во время акции в поддержку заключенного активиста Сергея Стерненко.

Об этом сообщили в Офисе президента.

В частности, выбирают компанию, которая будет заниматься отмыванием краски с фасадов здания. Заявки подали 10 компаний.

“По состоянию на сейчас около 10 компаний предложили свои услуги по уборке краски из гранита. Они оценивают объем работ и определяют, имеют ли соответствующие химические растворы. Стоимость этих услуг может составить 250-300 тыс. грн”, — заявили в Офисе президента.

Кроме этого, планируется заменить несколько дверей, окон, сделать ремонт поврежденных помещений, где произошло возгорание. Выбрать планируют компанию, которая предложит наименьшую стоимость.