Движение через пункт пропуска «Тиса» возобновили

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Напомним, на границе с Венгрией перевозчики заблокировали контрольный пункт пропуска “Тиса”.
В Закарпатье выехал глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко, чтобы лично разобраться в ситуации, которая имела место в пункте пропуска “Тиса” и не допустить никаких нестандартных ситуаций на государственной границе.
Фото: ГПСУ
По состоянию на сейчас в пункте пропуска “Тиса” ситуация несколько стабилизировалась, пропускные операции возобновлено.
Накануне сообщалось, что суд в Броварах (Киевская область) арестовал шестерых участников резонансной перестрелки в городе, которая произошла 29 мая. Всего суд должен избрать меры пресечения 21 подозреваемому.
Утром 29 мая в Броварах произошла стрельба из-за перераспределения пассажиропотока. На месте происшествия сотрудники полиции задержали 11 участников инцидента.
При проведении дальнейших оперативно-розыскных мероприятий были задержаны еще 17 правонарушителей.
По состоянию на 30 мая были установлены 28 лиц, причастных к правонарушению.
21 участнику перестрелки объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
- В полиции установили еще 39 человек, которые могли быть причастны к инциденту.