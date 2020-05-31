Движение через пункт пропуска «Тиса» возобновили

В Закарпатской области возобновили движение через пункт пропуска "Тиса" на границе с Венгрией, который с утра воскресенья блокировали водители, не желающие проходить дополнительные проверки.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Напомним, на границе с Венгрией перевозчики заблокировали контрольный пункт пропуска “Тиса”.

В Закарпатье выехал глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко, чтобы лично разобраться в ситуации, которая имела место в пункте пропуска “Тиса” и не допустить никаких нестандартных ситуаций на государственной границе.

Фото: ГПСУ

По состоянию на сейчас в пункте пропуска “Тиса” ситуация несколько стабилизировалась, пропускные операции возобновлено.