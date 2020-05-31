Covid-19 Украина

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Движение через пункт пропуска «Тиса» возобновили

В Закарпатской области возобновили движение через пункт пропуска "Тиса" на границе с Венгрией, который с утра воскресенья блокировали водители, не желающие проходить дополнительные проверки.

Воскресенье, 31 мая 2020, 17:22

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Напомним, на границе с Венгрией перевозчики заблокировали контрольный пункт пропуска “Тиса”.

В Закарпатье выехал глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко, чтобы лично разобраться в ситуации, которая имела место в пункте пропуска “Тиса” и не допустить никаких нестандартных ситуаций на государственной границе.

ГПСУ Тиса

Фото: ГПСУ

По состоянию на сейчас в пункте пропуска “Тиса” ситуация несколько стабилизировалась, пропускные операции возобновлено.

Накануне сообщалось, что суд в Броварах (Киевская область) арестовал шестерых участников резонансной перестрелки в городе, которая произошла 29 мая. Всего суд должен избрать меры пресечения 21 подозреваемому.

Утром 29 мая в Броварах произошла стрельба из-за перераспределения пассажиропотока. На месте происшествия сотрудники полиции задержали 11 участников инцидента.

При проведении дальнейших оперативно-розыскных мероприятий были задержаны еще 17 правонарушителей.

По состоянию на 30 мая были установлены 28 лиц, причастных к правонарушению.

21 участнику перестрелки объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Теги: автоперевозчики, , ГПСУ, граница, Венгрия

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