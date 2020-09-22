ЕС выделит макрофинансовую помощи Украине только после того, как будет проведена судебная реформа и возобновлена программа сотрудничества с МВФ.

Такое мнение выразил инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Как сообщалось ранее, во время визита в Киев высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жосеп Боррель заявил, что ЕС готов предоставить Украине помощь в размере 1,2 млрд евро для борьбы с COVID-кризисом при определенных условиях.

“Но для этого Украине необходимо конструктивно взаимодействовать с Международным валютным фондом и также выполнить все требования, касающиеся усиления верховенства права в Украине”, — сказал он.

По мнению Фурсы, это заявление означает, что деньги не выделят пока не будет возобновлено сотрудничество с МВФ и внедрены реформы.

“Краткий перевод с дипломатического: пока вы не начнете вести себя прилично, не восстановите программу МВФ, не проведете судебную реформу, не прекратите атаку на антикоррупционную реформу, денег не будет”, — пишет он.

Эксперт считает, что ЕС заинтересован в построении в стране системы правосудия, однако олигархам и власти не нравится, что “Запад мешает воровать”.

“У ЕС нет конфликта интересов в отсутсвии верховенства права в Украине. А у украинских олиграхов и их посипак есть. В этом то и вся суть. ЕС хочет, чтобы в Украине выстроили систему правосудия. И это их единственный интерес. Другого просто не придумаете. А украинским олигархам и чиновникам это не нравится. […] Дилемма украинского коррупционера. И бороться с коррупцией не хочется. И висеть на березе не хочется. Раньше их спасал Путин. Но теперь, если возьмешь деньги у него, то тоже можно оказаться на березе. Выбора нет. Надо делать реформу. Но так ведь не хочется. И всегда кажется, что может пропетляют. И они ставят на кон экономику Украины, потому что не хотят, чтобы Запад мешал им воровать. А украинцы им хлопают”, — отметил Фурса.