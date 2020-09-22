Такое мнение выразил инвестиционный банкир Сергей Фурса.
Как сообщалось ранее, во время визита в Киев высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жосеп Боррель заявил, что ЕС готов предоставить Украине помощь в размере 1,2 млрд евро для борьбы с COVID-кризисом при определенных условиях.
“Но для этого Украине необходимо конструктивно взаимодействовать с Международным валютным фондом и также выполнить все требования, касающиеся усиления верховенства права в Украине”, — сказал он.
По мнению Фурсы, это заявление означает, что деньги не выделят пока не будет возобновлено сотрудничество с МВФ и внедрены реформы.
“Краткий перевод с дипломатического: пока вы не начнете вести себя прилично, не восстановите программу МВФ, не проведете судебную реформу, не прекратите атаку на антикоррупционную реформу, денег не будет”, — пишет он.
Эксперт считает, что ЕС заинтересован в построении в стране системы правосудия, однако олигархам и власти не нравится, что “Запад мешает воровать”.
“У ЕС нет конфликта интересов в отсутсвии верховенства права в Украине. А у украинских олиграхов и их посипак есть. В этом то и вся суть. ЕС хочет, чтобы в Украине выстроили систему правосудия. И это их единственный интерес. Другого просто не придумаете. А украинским олигархам и чиновникам это не нравится. […]Дилемма украинского коррупционера. И бороться с коррупцией не хочется. И висеть на березе не хочется. Раньше их спасал Путин. Но теперь, если возьмешь деньги у него, то тоже можно оказаться на березе. Выбора нет. Надо делать реформу. Но так ведь не хочется. И всегда кажется, что может пропетляют. И они ставят на кон экономику Украины, потому что не хотят, чтобы Запад мешал им воровать. А украинцы им хлопают”, — отметил Фурса.
- Напомним, в августе Назар Холодницкий написал заявление на увольнение из Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) “по собственному желанию”.
- Для назначения нового главы ведомства и других должностных лиц САП должна быть сформирована конкурсная комиссия в составе 4 представителей Совета прокуроров и 7 представителей от парламента. 17 сентября Верховная Рада Украины назначила своих представителей в состав конкурсной комиссии на занятие должностей в специализированной антикоррупционной прокуратуре. Соответствующее постановление было принято с 3 раза. “ЕС”, “Батькивщина” и “Голос” раскритиковали подобранных кандидатов. Подробнее об этом читайте в материале.
- Посольство США и представительство Евросоюза в Украине обнародовали совместное заявление о том, что от прозрачности процесса отбора нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры будет зависеть поддержка нашей страны.
- Некоторые депутаты Европарламента заявили об угрозе для безвизового режима с Украиной из-за проблемной процедуру отбора руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Также там сомневаются относительно поддержки Украины ЕС и МВФ.
- Глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия отказался комментировать заявления евродепутатов по поводу угроз поддержки Украины со стороны ЕС и МВФ, назвав их “слухами”.