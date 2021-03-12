Экс-нардепа и бывшего собственника ООО "Укрбуд Девелопмент" Максима Микитася выпустили из СИЗО.

Об этом сообщил его защитник Евгений Грушовец.

“Справедливость восторжествовала! Мое ходатайство удовлетворено. Максима Микитася освободили из-под стражи и он едет домой”, – написал адвокат.

Микитася задержали в конце декабря. Он был подозреваемым в деле о похищении столичного юриста.

Сам подозреваемый заявлял, что считает такое уголовное производство местью заместителя руководителя Офиса Президента Олега Татарова.

1 декабря НАБУ вручило Максиму Микитасю еще одно подозрение — относительно вероятного предоставления неправомерной выгоды эксперту за занижение стоимости жилого комплекса.