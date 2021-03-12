Об этом сообщил его защитник Евгений Грушовец.
“Справедливость восторжествовала! Мое ходатайство удовлетворено. Максима Микитася освободили из-под стражи и он едет домой”, – написал адвокат.
Микитася задержали в конце декабря. Он был подозреваемым в деле о похищении столичного юриста.
Сам подозреваемый заявлял, что считает такое уголовное производство местью заместителя руководителя Офиса Президента Олега Татарова.
1 декабря НАБУ вручило Максиму Микитасю еще одно подозрение — относительно вероятного предоставления неправомерной выгоды эксперту за занижение стоимости жилого комплекса.
- 29 декабря Микитасю сообщили о подозрении в похищении человека и вымогательстве денег. Речь идет о похищении юриста компании, предоставляющей юридические услуги Микитасю, и якобы вымогательстве у него 800 тысяч долларов.
- 31 декабря Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Микитасю. 20 января апелляционный суд оставил его под стражей.
- После объявления Микитасю подозрения в Национальном антикоррупционном бюро заявили, что это может свидетельствовать о возможном давлении на экс-нардепа и блокировании работы Бюро. Там напомнили, что Микитась является обличителем по делу о завладении имуществом Нацгвардии (именно по его показаниям было вручено подозрение заместителю председателя Офиса президента Олегу Татарову).