Партия "Европейская Солидарность" призывает созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины из-за референдума, который Россия провела в незаконно аннексированном Крыму.

Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте политсилы.

Речь идет о референдуме по поправкам в конституцию РФ, которых завершился 1 июля. В субботу, 4 июля, эти поправки вступили в силу.

“Проведение незаконного референдума на оккупированном Донбассе и в Крыму, который предшествовал легитимизации конституции Путина, является не только очередным грубым нарушением суверенитета Украины, но и в очередной раз подтверждает, что участие в мирном процессе для России является не более чем дымовой завесой для последовательной реализации агрессивных планов против нашей государства. Нет никаких сомнений, что дальнейшие территориальные претензии будут осуществляться по линии “защиты российских граждан” и сопровождаться ползучей “паспортизацией” граждан Украины”, – отмечается в заявлении.

В “ЕС” подчеркнули, что такие циничные действия России требуют “решительной и консолидированной реакции украинской власти, а не отмалчивания и заглядывания в глаза”.

В связи с этим в политсиле призывают:

• безотлагательно созвать заседание СНБО “для комплексной оценки рисков на российском направлении”;

• ввести национальные и требовать введения международных санкций против организаторов незаконного референдума на оккупированных территориях Украины;

• безотлагательно инициировать на различных международных площадках, включая Совет Безопасности ООН, обсуждение и осуждение противоправного голосования на оккупированных территориях Украины;

• вынести на международную повестку дня вопрос новой российской конституции как угрозы миру и безопасности;

• принять эффективные меры для недопущения дальнейшей “русской паспортизации” граждан Украины;

• прекратить подрывные действия против гуманитарной безопасности Украины и остановить узурпацию Россией и ее марионетками информационного пространства Украины.