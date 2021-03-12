Заявление опубликовано на сайте Украинской православной церкви Киевского патриархата.

На днях стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей году посетит Украину. В УПЦ КП убеждены, что этот визит должен быть “наполнен настоящей исторической миссией и весом”. Там призывают Варфоломея предоставить УПЦ КП Томос.

“Хочу заверить, что епископат, духовенство и верующие Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата с радостью еще раз будут приветствовать как гостя Его Святейшество Патриарха Варфоломея на украинской земле в случае, если он во время своего визита вручит Томос о предоставлении Украинской Православной Церкви статуса Патриархата. Это будет долгожданным актом справедливости в отношении набожного украинского народа и обеспечит реальную автокефалию нашей Церкви, ведь, как известно, именно Патриархат не может быть в составе Патриархата, а митрополия — может”, — заявил Филарет.

Филарет также обратился к президенту Владимира Зеленского и представителей власти с просьбой накануне визита Варфоломея поднять вопрос о предоставлении им нового Томоса.