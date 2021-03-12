Заявление опубликовано на сайте Украинской православной церкви Киевского патриархата.
На днях стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей году посетит Украину. В УПЦ КП убеждены, что этот визит должен быть “наполнен настоящей исторической миссией и весом”. Там призывают Варфоломея предоставить УПЦ КП Томос.
“Хочу заверить, что епископат, духовенство и верующие Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата с радостью еще раз будут приветствовать как гостя Его Святейшество Патриарха Варфоломея на украинской земле в случае, если он во время своего визита вручит Томос о предоставлении Украинской Православной Церкви статуса Патриархата. Это будет долгожданным актом справедливости в отношении набожного украинского народа и обеспечит реальную автокефалию нашей Церкви, ведь, как известно, именно Патриархат не может быть в составе Патриархата, а митрополия — может”, — заявил Филарет.
Филарет также обратился к президенту Владимира Зеленского и представителей власти с просьбой накануне визита Варфоломея поднять вопрос о предоставлении им нового Томоса.
- Напомним, 14 декабря 2019 года, на соборе Православной церкви Украины, предстоятель Епифаний объявил о юридической ликвидации Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).
- 11 июня 2019 года почетный патриарх Православной церкви Филарет заявил, что созовет “поместный собор” Киевского патриархата на 20 июня, чтобы заявить о непризнании Томоса Вселенского патриарха. Патриарх Филарет также заявил, что не признает Томос Вселенского патриарха, который “навязал церкви лишь новую зависимость”.
- Православная церковь Украины ранее предостерегла почетного патриарха Филарета от проведения “собора Киевского патриархата” и предупредила, что участие в таком мероприятии будет означать раскол и грозит отлучением от ПЦУ.
- Глава Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний прокомментировал попытки патриарха Филарета восстановить Украинскую православную церковь Киевского патриархата и отметил, что раскола в Православной церкви Украины нет.
- 20 января 2020 года Филарет потребовал от Вселенского патриарха Варфоломея вернуть оригинал постановления поместного собора от 15 декабря 2018 года о ликвидации УПЦ-КП.