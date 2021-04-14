Фізичні особи-підприємці (ФОПи), а також наймані працівники зможуть подавати заявки на виплати 8 тисяч гривень з 19 квітня. Однак ці гроші передбачені тільки для "червоної" зони.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Уряду.

“Вже з 19 квітня фізичні особи – підприємці (ФОПи) і наймані працівники з червоних карантинних зон можуть надсилати заявки на отримання 8 тисяч гривень”, – сказав він.

Заявки на отримання виплат можна подавати через портал, а також через державний застосунок “Дія”.

Терміни проведення виплат будуть такими ж, як під час зимового локдауну.

Раніше президент України Володимир Зеленський запропонував місцевій владі надати фінансову допомогу людям та бізнесу, що постраждають від введення локдауну, та пообіцяв, що центральна влада подвоїть цю суму.