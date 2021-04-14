Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Уряду.
“Вже з 19 квітня фізичні особи – підприємці (ФОПи) і наймані працівники з червоних карантинних зон можуть надсилати заявки на отримання 8 тисяч гривень”, – сказав він.
Заявки на отримання виплат можна подавати через портал, а також через державний застосунок “Дія”.
Терміни проведення виплат будуть такими ж, як під час зимового локдауну.
Раніше президент України Володимир Зеленський запропонував місцевій владі надати фінансову допомогу людям та бізнесу, що постраждають від введення локдауну, та пообіцяв, що центральна влада подвоїть цю суму.
- У грудні 2020 року Верховна Рада України ухвалила три законопроєкти про підтримку бізнесу під час карантину. Вони, зокрема, передбачали одноразову матеріальну допомогу застрахованим особам у розмірі 8000 гривень (це була виплата держави в зв’язку з втратою частини заробітної плати найманими працівниками і в зв’язку з втратою частини доходу фізичними особами-підприємцями). Крім того, передбачалася одноразова матеріальна допомога суб’єктам господарювання для збереження робочих місць. Сума виплати складала до 8 тисяч гривень на одного працівника. Також бізнесу списали деякі податкові борги.
- Кабінет Міністрів України визначив перелік видів економічної діяльності, за яку підприємці та наймані працівники в “червоних” зонах карантину зможуть отримати виплату у розмірі 8 тисяч гривень.