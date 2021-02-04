Переписка “слуг” попала в объектив фотокорреспондента #Букв.
Речь идет об обновленном законопроекте №4142.
Этот документ в предыдущей редакции вызвал споры среди нардепов (в том числе от “Слуги народа”) и общественности, поскольку устанавливал обязательную вакцинацию при определенных условиях.
Из новой редакции законопроекта, который был сегодня рассмотрен, изъяли нормы, касающиеся вакцинации.
“После проведения дополнительных консультаций с общественностью, экспертами и международными партнерами Всемирной организации здравоохранения, USAID… мы предлагаем исключить из законопроекта все положения, что касаются вопросов вакцинации”, – заявил глава комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.
Также было решено: не отменять закон “О защите населения от инфекционных болезней”, не создавать отдельный орган в сфере общественного здоровья (службу по борьбе с биологическими угрозами), а сформировать на базе Центра общественного здоровья МОЗ экспертное учреждение.
Документом также предлагается создать сеть территориальных центров контроля и профилактики заболеваний, подчиненных Центру общественного здоровья.
В ходе рассмотрения законопроекта в чате “слуг народа” разгорелся спор, главными действующими лицами которого выступили нардепы от “СН” Юрий Камельчук и Дмитрий Гурин.
Нардеп Камельчук известен своей скептической позицией по поводу эпидемии коронавируса и COVID-вакцинации. И спор затронул именно эту тему.
Так, изначально глава фракции “слуг” Давид Арахамия призвал коллег поддержать документ №4142, отметив, что “раздел про вакцинацию полностью исключен”.
В ответ нардеп Камельчук написал, что одна из статей закона “оставляет такую возможность”.
На это отреагировал Гурин, призвав коллег “не слушать глупостей”, так как календарь прививок существует и сейчас.
Тогда Камельчук поинтересовался, “для чего тогда 41 статья” (речь идет о статье “Профилактические прививки”).
“Для того, чтобы всех чипировать от несуществующего ковида”, – ответил с сарказмом Гурин (напомнив тем самым о заявлении Камельчука о “выдуманной болезни COVID-19”).
“Юра, то, что ты в этом вопросе фрик, не означает, что вся фракция должна стать фриками из-за твоих манипуляций в чате”, – добавил Гурин, обращаясь к Камельчуку.
Тот, по всей видимости, призвал “не переходить границы”.
“Юра, переходишь границы ты, когда рассказываешь, что болезни, от которой умерли 23 тыс. украинцев, не существует”, – ответил Гурин.
- Ранее народный депутат от “Слуги народа” Юрий Камельчук заявлял, что статистикой коронавируса манипулируют в мире и не дают человеку выбора. Кроме того, он заявлял о “вредных ингредиентах” в вакцинах от коронавируса.
- А нардеп от “Слуги народа” Дмитрий Гурин в соцсетях высмеял коллегу по фракции Юрия Камельчука из-за его заявления о том, что COVID-19 якобы выдуманная болезнь.