Верховная Рада Украины поддержала сегодня в первом чтении законопроект "О системе общественного здоровья". Его рассмотрение сопровождалось жестким спором в чате нардепов от "Слуги народа".

Переписка “слуг” попала в объектив фотокорреспондента #Букв.

Речь идет об обновленном законопроекте №4142.

Этот документ в предыдущей редакции вызвал споры среди нардепов (в том числе от “Слуги народа”) и общественности, поскольку устанавливал обязательную вакцинацию при определенных условиях.

Из новой редакции законопроекта, который был сегодня рассмотрен, изъяли нормы, касающиеся вакцинации.

“После проведения дополнительных консультаций с общественностью, экспертами и международными партнерами Всемирной организации здравоохранения, USAID… мы предлагаем исключить из законопроекта все положения, что касаются вопросов вакцинации”, – заявил глава комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Также было решено: не отменять закон “О защите населения от инфекционных болезней”, не создавать отдельный орган в сфере общественного здоровья (службу по борьбе с биологическими угрозами), а сформировать на базе Центра общественного здоровья МОЗ экспертное учреждение.

Документом также предлагается создать сеть территориальных центров контроля и профилактики заболеваний, подчиненных Центру общественного здоровья.

В ходе рассмотрения законопроекта в чате “слуг народа” разгорелся спор, главными действующими лицами которого выступили нардепы от “СН” Юрий Камельчук и Дмитрий Гурин.

Нардеп Камельчук известен своей скептической позицией по поводу эпидемии коронавируса и COVID-вакцинации. И спор затронул именно эту тему.

Так, изначально глава фракции “слуг” Давид Арахамия призвал коллег поддержать документ №4142, отметив, что “раздел про вакцинацию полностью исключен”.

В ответ нардеп Камельчук написал, что одна из статей закона “оставляет такую возможность”.

На это отреагировал Гурин, призвав коллег “не слушать глупостей”, так как календарь прививок существует и сейчас.

Тогда Камельчук поинтересовался, “для чего тогда 41 статья” (речь идет о статье “Профилактические прививки”).

“Для того, чтобы всех чипировать от несуществующего ковида”, – ответил с сарказмом Гурин (напомнив тем самым о заявлении Камельчука о “выдуманной болезни COVID-19”). “Юра, то, что ты в этом вопросе фрик, не означает, что вся фракция должна стать фриками из-за твоих манипуляций в чате”, – добавил Гурин, обращаясь к Камельчуку.

Тот, по всей видимости, призвал “не переходить границы”.

“Юра, переходишь границы ты, когда рассказываешь, что болезни, от которой умерли 23 тыс. украинцев, не существует”, – ответил Гурин.