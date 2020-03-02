Призыв был опубликован в официальном Twitter-аккаунте главного хирурга США.

“Серьезно, люди, прекратите покупать маски!” – написал он.

При этом хирург добавил, что маски не эффективны для предотвращения заражения коронавирусом в публичных местах.

“Однако, если работники здравоохранения не предоставят маски для больных пациентов, это подвергнет их и наше общество риску!” – добавил он.

Хирург также призвал граждан чаще мыть руки, оставаться дома при наличии признаков простудной инфекции и соблюдать другие традиционные превентивные меры.

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