Глава Конституционного суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий заявил, что не собирается идти на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Допрос запланирован на 2 ноября.

Об этом он заявил на брифинге.

Он рассказал, что как только прозвучало поручение от Президента Владимира Зеленского “разобраться с ситуацией”, его сразу же вызвали на допрос в ГБР в качестве свидетеля.

Повестку пытались вручить в 11 вечера. Для этого приезжали к его подъезду и допрашивали консьержа. В итоге, повестку сбросили его супруге по WhatsApp.

После этого в СМИ слили информацию о подозрении к Тупицкому.

Утром электронную версию повестки прислали на электронную почту аппарата КСУ.

“Я прошу вас не удивляться, что я не явлюсь на допрос. Я объясню почему. Фактически, мне опубликовано подозрение. Какой же я тогда свидетель. У подозреваемого одни права (процессуальные), у свидетеля – другие”, – заявил он.

В свою очередь в ГБР заявили, что глава КСУ проверяется “на участие в преступной организации”.

27 октября Большая палата Конституционного суда на закрытом заседании отменила ответственность за ложное декларирование и ограничила полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции.

В НАБУ сообщили, что из-за решения Конституционного суда будет закрыто более 100 уголовных производств.

В НАПК сообщили, что решение Конституционного суда Украины фактически блокирует назначение победителей местных выборов.

Послы стран “Большой семерки” осудили решение Конституционного суда Украины. Они отметили, что расценивают это решение как попытку отменить антикоррупционные реформы, произошедшие после Революции Достоинства.

Судьи Конституционного суда Украины Сергей Головатый и Василий Лемак выразили решительное несогласие с решением коллег о декриминализации ложного декларирования и возможностей НАПК.