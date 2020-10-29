Послы стран "Большой семерки" осудили решение Конституционного суда Украины, который отменил проверку электронного декларирования. Также они отметили, что расценивают это решение как попытку отменить антикоррупционные реформы, произошедшие после Революции Достоинства.

Об этом говорится в заявлении послов в Twitter.

“Послы стран G7 обеспокоены усилиями отменить антикоррупционные реформы, произошедшие после Революции Достоинства. Мы поддерживаем украинский народ, который продолжает бороться за воплощение своего стремления состоятельной и демократической Украины.

Было достигнуто уже такого значительного прогресса, Украина не должна возвращаться в прошлое”, – указано в заявлении.

Напомним, что вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что последние решения Конституционного суда Украины не угрожают безвизовому режиму Украины с Европейским союзом. Однако в корне изменить ситуацию можно только путем полного завершения судебной реформы.