Об этом говорится в заявлении послов в Twitter.

“Послы стран G7 обеспокоены усилиями отменить антикоррупционные реформы, произошедшие после Революции Достоинства. Мы поддерживаем украинский народ, который продолжает бороться за воплощение своего стремления состоятельной и демократической Украины.

Было достигнуто уже такого значительного прогресса, Украина не должна возвращаться в прошлое”, – указано в заявлении.

Напомним, что вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что последние решения Конституционного суда Украины не угрожают безвизовому режиму Украины с Европейским союзом. Однако в корне изменить ситуацию можно только путем полного завершения судебной реформы.