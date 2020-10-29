Судьи Конституционного суда Украины Сергей Головатый и Василий Лемак выразили решительное несогласие с решением коллег о декриминализации ложного декларирования и полномочий НАЗК.

Соответствующие письма Лемака и Головатого обнародованы на сайте КСУ.

Как сообщалось, 27 октября, Большая палата Конституционного суда на закрытом заседании приняла решение по делу о возможной несоответствия Конституции Украины отдельных положений законов Украины “О предотвращении коррупции”, “О прокуратуре”, “О Национальном антикоррупционном бюро Украины”, “О Государственном бюро расследований “,” О Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений “, Уголовного кодекса Украины, Гражданского процессуального кодекса Украины.

Своим решением суд отменил ответственность за ложное декларирование и ограничил полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции.

Решение принимала коллегия из 15 судей КСУ, однако оно не было единодушным.

Так против выступили судьи Сергей Головатый и Василий Лемак. КСУ опубликовал их разъяснения в виде отдельных листов.

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Позиция Головатого

Судья отмечает, что в преамбуле конституции определены европейский и евроатлантический курс Украины. Соглашением об ассоциации с ЕС определено, что борьба с коррупцией является одним из приоритетных направлений сотрудничества. Введенный подход к декларированию состояния был оценен международными партнерами как прогрессивный и отвечающий международным стандартам.

В своем решении КСУ отмечает, что Назка, выполняя свои функции (в частности, хранение, проверка те контроль за представлением деклараций) якобы осуществляет «контроль над судебной ветвью власти”. Эту позицию Головатый называет безосновательной.

Головатый критикует решение суда и за то, что исходя из тезиса о якобы “контроль исполнительной власти над судебной ветвью власти”, КСУ ограничил права и полномочия Назка, которые не касаются контрольных функций органа.

Вывод суда о якобы неконституционности статьи 366-1 УК о наказании за ложное декларирование Головатый считает юридически необоснованным.

Позиция Лемака

Лемак также пишет, что решение КСУ по этому делу является необоснованным. Тем более что он считает, что этот вопрос является политическим и суд вообще должен был отказаться от рассмотрения.

Также Лемак решительно критикует решение суда декриминализировать недостоверное декларирование и ограничить полномочия контролирующего органа с одновременным сохранением обязанности подачи декларации

Судья отмечает, что контроль за законностью доходов и имущественному положению судей необходим, он не является вмешательством в их деятельность или инструментом воздействия на них.

Также, по мнению Лемака, суд должен предоставить парламенту время на внесение изменений в указанные законы, чтобы не произошла “законодательная пауза”.