Об этом сообщили в пресс-службе Фонда.

“Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) утвердил сегодня 18-месячное резервное соглашение для Украины с доступом к 3,6 млрд SDR (около 5 млрд долларов США)”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что утверждение программы позволяет МВФ немедленно выделить Украине около 2,1 миллиарда долларов США. Остальная часть будет разделена на четыре транша.

В МВФ отметили, что новая программа направлена ​​на то, чтобы помочь Украине справиться с проблемами пандемии COVID-19, “сохраняя при этом достижения и продвигая небольшой набор ключевых структурных реформ, чтобы гарантировать, что Украина готова продолжать расти, когда кризис пройдет”.

Политика в рамках новой договоренности, как сообщили в Фонде, будет сосредоточена на четырех приоритетах:

смягчение экономических последствий кризиса, в том числе путем поддержки домашних хозяйств и предприятий;

обеспечение постоянной независимости Нацбанка Украины и гибкого обменного курса;

обеспечение финансовой стабильности при возмещении затрат по банковским решениям;

продвижение ключевых мер управления и борьбы с коррупцией;

Напомним, Национальный банк Украины ожидал утверждения Международным валютным фондом новой трехлетней программы для нашей страны.

В свою очередь Фонд ожидал выполнения Украиной нескольких условий, в частности, принятии закона о рынке земли и закона, который запретит возвращение обанкротившихся банков на рынок. Это касается, в том числе, национализированного “ПриватБанка”.

Парламент принял за основу законопроект о внесении изменений в банковское законодательство, известный как “антиколомойский”. В соответствии с ним будет запрещено возвращение национализированных банков их экс-владельцам. Ко второму чтению к документу подано более 16 тысяч правок. 13 мая Верховная Рада рассмотрела по специальной процедуре и приняла законопроект во втором чтении и в целом.

7 мая стало известно, что Международный валютный фонд и Украина вместо трехлетней программы EFF заключат краткосрочную программу stand-by на 18 месяцев.