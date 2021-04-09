Глава МИД Франции Ле Дриан призвал Россию объясниться по поводу усиления войск вблизи границы Украины

Министр иностранных дел Франции Ле Дриан позвонил коллегам из Украины и Германии и госсекретарю США Энтони Блинкену из-за наращивания Россией военной мощи вблизи украинской границы.

Об этом проинформировала пресс-служба МИД Украины.

Ле Дриан в пятницу провел ряд телефонных разговоров. В частности, с главами МИД Украины и Германии Дмитрием Кулебой и Хайко Маасом. Также был разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Все разговоры касались ситуации в Украине.

“Я отметил глубокую обеспокоенность и бдительность Франции касательно последних значительных движений российских военных сил у восточной границы Украины и в Крыму. Франция считает важным и срочным предоставление России возможность прозрачности в вопросе структуры и мотивации этих движений, в частности, через применение механизмов ОБСЕ. Мы призываем Россию прекратить свои провокации и немедленно принять необходимые меры для деэскалации”, — рассказал Ле Дриан.

Глава МИД также напомнил о полной поддержке Францией суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах и непризнании страной аннексии Крыма.

“Я сказал всем своим собеседникам, что Франция будет продолжать свои дипломатические усилия в тесном сотрудничестве с Германией в рамках “нормандского формата”, чтобы достичь полного выполнения Минских договоренностей. Эти усилия остаются важными для достижения деэскалации напряженности и урегулирования украинского кризиса”, — убежден он.

8 апреля канцлер Германии Ангела Меркель позвонила президенту России Владимиру Путину и призвала к отводу войск от границы Украины.