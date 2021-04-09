Глава МИД Франции Ле Дриан призвал Россию объясниться по поводу усиления войск вблизи границы Украины

Об этом проинформировала пресс-служба МИД Украины.
Ле Дриан в пятницу провел ряд телефонных разговоров. В частности, с главами МИД Украины и Германии Дмитрием Кулебой и Хайко Маасом. Также был разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Все разговоры касались ситуации в Украине.
“Я отметил глубокую обеспокоенность и бдительность Франции касательно последних значительных движений российских военных сил у восточной границы Украины и в Крыму. Франция считает важным и срочным предоставление России возможность прозрачности в вопросе структуры и мотивации этих движений, в частности, через применение механизмов ОБСЕ. Мы призываем Россию прекратить свои провокации и немедленно принять необходимые меры для деэскалации”, — рассказал Ле Дриан.
Глава МИД также напомнил о полной поддержке Францией суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах и непризнании страной аннексии Крыма.
“Я сказал всем своим собеседникам, что Франция будет продолжать свои дипломатические усилия в тесном сотрудничестве с Германией в рамках “нормандского формата”, чтобы достичь полного выполнения Минских договоренностей. Эти усилия остаются важными для достижения деэскалации напряженности и урегулирования украинского кризиса”, — убежден он.
8 апреля канцлер Германии Ангела Меркель позвонила президенту России Владимиру Путину и призвала к отводу войск от границы Украины.
Ситуация на границе
1 апреля в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что Российская Федерация готова к широкомасштабным провокациям на Донбассе, в том числе к продвижению своих войск вглубь территории Украины.
Перед этим начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак сообщил, что Россия наращивает войска вблизи государственной границы Украины (в том числе и под видом подготовки к учениям “Запад-2021”, которые будут проводиться совместно с Беларусью в сентябре).
По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях были расположены 28 батальонных тактических групп противника. Речь идет о Брянской, Воронежской, Ростовской областях РФ, а также о территории незаконно оккупированного украинского Крыма.
При этом вооруженные силы РФ осуществляют постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины – на севере, на востоке и на юге.
Международная группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) установила, что Россия развернула большой полевой военный лагерь близ границы с Украиной.
- Европейское командование вооруженных сил Соединенных Штатов Америки (EUCOM) привело в максимальную боеготовность армию в связи со стягиванием вооружения России к границе Украины и эскалации конфликта на Донбассе.
- В пятницу, 2 апреля, президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский провели первый телефонный разговор. Байден подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях непрерывной агрессии России на Донбассе и в Крыму