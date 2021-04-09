Covid-19 Украина

обновлено 09.04.2021 в 23:01

Всего:

1823674 (+19676)

Болеют:

392189 (+19676)

Выздоровели:

1395104 (+11221)

Умерло:

36381 (+419)

10 апреля

00:30 Вследствие передозировки наркотиками умер американский репер  DMX

09 апреля

23:54 На сайте Белого дома случайно вставили ссылку на сбор средств на кампанию Байдена
23:49 В Египте археологи обнаружили «затерянный золотой город» возрастом 3000 лет: фото
23:21 Байден рассматривает возможность увеличения количества членов Верховного суда
22:49 Глава МИД Франции Ле Дриан призвал Россию объясниться по поводу усиления войск вблизи границы Украины
22:46 Adidas в партнерстве с Lego выпустили кроссовки, которые можно дополнить кубиками
22:28 Стрельба на мебельной фабрике в Техасе: один погибший и четверо пострадавших
21:59 Затори в Києві: актуальна ситуація на дорогах столиці в режимі online
21:39 Коронавирус в Украине: ситуация по областям на 9 апреля
20:59 Принц Гарри может приехать на похороны принца Филиппа без Меган Маркл
20:56 Пытки мужчины в полицейском отделе в Городище: еще троим полицейским объявили подозрения
20:39 В МОЗ обновили протокол лечения COVID-19: что изменилось
20:27 Facebook решил обозначать шуточные публикации ярлыками
20:11 Стрельба в поезде «Константиновка — Киев»: офицеров Госспецсвязи арестовали
19:59 Штат Нью-Йорк выплатит до $15 тыс. нелегальным мигрантам, потерявшим работу
19:55 Все больше украинцев поддерживают введение локдауна, – опрос
19:51 AstraZeneca вдвое сократила поставки COVID-вакцины в Евросоюз
19:26 Журнал Forbes продал свою обложку за $333 тысячи в виде NFT-токена
19:22 Более трети украинцев считают высокой угрозу военного вторжения РФ, – опрос
19:18 ЦИК подтвердила победу организатора «референдума ДНР» Аксенова на довыборах в Донецкой области
19:01 Украинских священников вакцинируют от COVID-19 на втором этапе
18:36 В Украине для больных COVID-19 разрешили использовать технический кислород: но есть условие
18:21 Суд арестовал яхту Медведчука, заходившую в аннексированный Крым
17:49 Кличко призвал Кабмин ввести тотальный локдаун: Шмыгаль предложил ему уволиться
17:38 Хомчак заверил, что Украина не будет наступать на Донбасс: Это кампания по дезинформации
16:25 Его королевское высочество принц Филипп: жизнь в фотографиях
15:02 Ранее неизданный альбом Принса дебютирует в июле
14:39 В Японии провели первую в мире трансплантацию части легких пациенту с COVID-19
14:01 Отмечала день рождения: премьер-министра Норвегии оштрафовали за нарушение карантина

Глава МИД Франции Ле Дриан призвал Россию объясниться по поводу усиления войск вблизи границы Украины

Министр иностранных дел Франции Ле Дриан позвонил коллегам из Украины и Германии и госсекретарю США Энтони Блинкену из-за наращивания Россией военной мощи вблизи украинской границы.

Пятница, 9 апреля 2021, 22:49

Об этом проинформировала пресс-служба МИД Украины.

Ле Дриан в пятницу провел ряд телефонных разговоров. В частности, с главами МИД Украины и Германии Дмитрием Кулебой и Хайко Маасом. Также был разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Все разговоры касались ситуации в Украине.

“Я отметил глубокую обеспокоенность и бдительность Франции касательно последних значительных движений российских военных сил у восточной границы Украины и в Крыму. Франция считает важным и срочным предоставление России возможность прозрачности в вопросе структуры и мотивации этих движений, в частности, через применение механизмов ОБСЕ. Мы призываем Россию прекратить свои провокации и немедленно принять необходимые меры для деэскалации”, — рассказал Ле Дриан.

Глава МИД также напомнил о полной поддержке Францией суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах и непризнании страной аннексии Крыма.

“Я сказал всем своим собеседникам, что Франция будет продолжать свои дипломатические усилия в тесном сотрудничестве с Германией в рамках “нормандского формата”, чтобы достичь полного выполнения Минских договоренностей. Эти усилия остаются важными для достижения деэскалации напряженности и урегулирования украинского кризиса”, — убежден он.

8 апреля канцлер Германии Ангела Меркель позвонила президенту России Владимиру Путину и призвала к отводу войск от границы Украины.

Ситуация на границе

1 апреля в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что Российская Федерация готова к широкомасштабным провокациям на Донбассе, в том числе к продвижению своих войск вглубь территории Украины.

Перед этим начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак сообщил, что Россия наращивает войска вблизи государственной границы Украины (в том числе и под видом подготовки к учениям “Запад-2021”, которые будут проводиться совместно с Беларусью в сентябре).

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях были расположены 28 батальонных тактических групп противника. Речь идет о Брянской, Воронежской, Ростовской областях РФ, а также о территории незаконно оккупированного украинского Крыма.

При этом вооруженные силы РФ осуществляют постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины – на севере, на востоке и на юге.

Международная группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) установила, что Россия развернула большой полевой военный лагерь близ границы с Украиной.

  • Европейское командование вооруженных сил Соединенных Штатов Америки (EUCOM) привело в максимальную боеготовность армию в связи со стягиванием вооружения России к границе Украины и эскалации конфликта на Донбассе.
  • В пятницу, 2 апреля, президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский провели первый телефонный разговор. Байден подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях непрерывной агрессии России на Донбассе и в Крыму
Теги: армія США, Франция, армія США, Дмитрий Кулеба, МИД Украины, Германия, Россия, США, Хайко Маас, Энтони Блинкен

Буквы в Google News

Подписаться

Читать #Буквы в Telegram и в Facebook