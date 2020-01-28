Изменения в список были внесены за несколько дней до поездки, сообщает телеканал CNN
Такое решение Госдепа на телеканале связали с недавним инцидентом. Как известно, журналистка радиостанции NPR заявила, что чиновник ей грубо отвечал, используя нецензурную лексику. Госсекретарь уверяет, что журналистка говорит неправду.
Во время поездки Помпео, кроме Украины (30 января, – ред.), планирует посетить Великобританию, Беларусь, Казахстан и Узбекистан.
По информации телеканала, Ассоциация корреспондентов Госдепа заявила, что протестует против решения убрать журналистку NPR с самолета Помпео.
“Пресс-служба Госдепартамента имеет давнюю традицию сопровождать госсекретарей в их поездках, и мы считаем недопустимым запрет отдельному члену нашей ассоциации”, – заявили в ассоциации.
Стоит отметить, что отказали в поездке не Мэри Келли, а другой журналистке – Мишель Келемен.
Как известно, государственный секретарь США Майк Помпео прибудет в Киев 30 января.
- 30 декабря госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что в 2020 году планирует поездку в Украину. Позднее Помпео сообщил, что перенесет свой визит в Украину, Беларусь и Казахстан из-за массовых протестов в Ираке, во время которых было совершено нападение на посольство США.
- Глава Министерства иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина готова принять государственного секретаря Соединенных Штатов Майка Помпео и надеется в ближайшее время согласовать новую дату визита.