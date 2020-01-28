Государственный департамент США отказал репортеру радиостанции, на которой работает журналистка Мэри Келли, поскандалившая с главой ведомства Майком Помпео, лететь с ними в поездку по странам Европы и Средней Азии.

Изменения в список были внесены за несколько дней до поездки, сообщает телеканал CNN

Такое решение Госдепа на телеканале связали с недавним инцидентом. Как известно, журналистка радиостанции NPR заявила, что чиновник ей грубо отвечал, используя нецензурную лексику. Госсекретарь уверяет, что журналистка говорит неправду.

Во время поездки Помпео, кроме Украины (30 января, – ред.), планирует посетить Великобританию, Беларусь, Казахстан и Узбекистан.

По информации телеканала, Ассоциация корреспондентов Госдепа заявила, что протестует против решения убрать журналистку NPR с самолета Помпео.

“Пресс-служба Госдепартамента имеет давнюю традицию сопровождать госсекретарей в их поездках, и мы считаем недопустимым запрет отдельному члену нашей ассоциации”, – заявили в ассоциации.

Стоит отметить, что отказали в поездке не Мэри Келли, а другой журналистке – Мишель Келемен.

Как известно, государственный секретарь США Майк Помпео прибудет в Киев 30 января.