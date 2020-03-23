Об этом на брифинге рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.

“Правительство гарантирует бесперебойную работу программы жилищных субсидий. Более того, мы сейчас усиливаем это направление работы в условиях карантина. На ближайшем заседании правительства мы будем предлагать принять решения, которым хотим установить дополнительно компенсацию расходов для 3 млн домохозяйств – это те домохозяйства, которые сегодня получают субсидию, на оплату отдельных коммунальных услуг в период карантина”, – рассказала министр.

По словам Лазебной, социальные нормативы пользования электроэнергией будут увеличены на 50%.

Средние компенсации составят 300 гривен.

“Мы усиливаем социальную защиту граждан, которые сейчас будут без работы, в период карантина потеряют свою работу. Мы для них упростим порядок предоставления субсидий”, – пояснила Лазебная.

Ранее первый заместитель мэра Киева Николай Поворозник объяснил механизм получения специальных пропусков на общественный транспорт во время карантина в Киеве.