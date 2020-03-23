Об этом на брифинге рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.
“Правительство гарантирует бесперебойную работу программы жилищных субсидий. Более того, мы сейчас усиливаем это направление работы в условиях карантина. На ближайшем заседании правительства мы будем предлагать принять решения, которым хотим установить дополнительно компенсацию расходов для 3 млн домохозяйств – это те домохозяйства, которые сегодня получают субсидию, на оплату отдельных коммунальных услуг в период карантина”, – рассказала министр.
По словам Лазебной, социальные нормативы пользования электроэнергией будут увеличены на 50%.
Средние компенсации составят 300 гривен.
“Мы усиливаем социальную защиту граждан, которые сейчас будут без работы, в период карантина потеряют свою работу. Мы для них упростим порядок предоставления субсидий”, – пояснила Лазебная.
Ранее первый заместитель мэра Киева Николай Поворозник объяснил механизм получения специальных пропусков на общественный транспорт во время карантина в Киеве.
- 21 марта мэр Киева Виталий Кличко заявил об усилении карантинных мероприятий в столице, в частности, об остановке работы общественного транспорта с 23 марта.
- 17 марта с 23:00 вечера в Киеве прекратил работу метрополитен в связи с введением в стране карантинных мер из-за вспышки коронавируса COVID-19. В связи с этим КП “Киевпастранс” обнародовал маршруты наземного транспорта, которые дублируют ветки метро.
- Киевляне, которые раньше добирались на работу и с работы на метро, вынуждены искать другие способы это сделать. В результате жителям столицы пришлось часами стоять на остановках в ожидании транспорта, образуя огромные очереди.