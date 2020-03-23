Во время карантина из-за атипичного коронавируса в Украине выделят по 300 гривен ряду домохозяйств в виде компенсации платы за коммунальные услуги.

Об этом на брифинге рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.

“Правительство гарантирует бесперебойную работу программы жилищных субсидий. Более того, мы сейчас усиливаем это направление работы в условиях карантина. На ближайшем заседании правительства мы будем предлагать принять решения, которым хотим установить дополнительно компенсацию расходов для 3 млн домохозяйств – это те домохозяйства, которые сегодня получают субсидию, на оплату отдельных коммунальных услуг в период карантина”, – рассказала министр.

По словам Лазебной, социальные нормативы пользования электроэнергией будут увеличены на 50%.

Средние компенсации составят 300 гривен.

“Мы усиливаем социальную защиту граждан, которые сейчас будут без работы, в период карантина потеряют свою работу. Мы для них упростим порядок предоставления субсидий”, – пояснила Лазебная.

Ранее первый заместитель мэра Киева Николай Поворозник объяснил механизм получения специальных пропусков на общественный транспорт во время карантина в Киеве.