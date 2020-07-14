Группа «слуг народа» выступила против языкового законопроекта коллеги по фракции Бужанского

Нардепы фракции "Слуги народа" выступили с заявлением против законопроекта своего коллеги Максима Бужанского об отмене обязательного перехода школ на обучение на украинском языке.

Об этом сообщают #Буквы.

Во вторник, 14 июля, несколько десятков депутатов от фракции “Слуги народа” опубликовали на своих страницах в Facebook совместное заявление касательно законопроекта их коллеги Максима Бужанского “О внесении изменений в некоторые законодательные акты касательно обучения на государственном языке в учебных заведениях” (регистр. № 2362).

В совместном заявлении нардепы критикуют указанный законопроект и призывают коллег не поддерживать его.

“Заявляем, что законопроект № 2362 противоречит нашим убеждениям, и вносит раскол в общество, создает напряжение, усложняет в перспективе решение общегосударственных задач общественного развития. Учитывая указанное, со всем уважением к мнению каждого народного депутата и его права вносить законодательные инициативы, заявляем, что не поддерживаем законопроект № 2362, и не будем голосовать за него. Призываем всех коллег, кто разделяет наши ценности, приобщиться к этому заявлению путем распространения ее на своих страницах в социальных сетях”, — заявили нардепы.

Текст заявления опубликовали Елена Шуляк, Дмитрий Наталуха, Елизавета Богуцкая, Ростислав Тистык, Марина Бардина, Максим Пашковский, Александр Аликсийчук, Вячеслав Рублев, Богдан Яременко, Егор Чернев, Анна Бондар, Дмитрий Костюк, Елизавета Ясько, Татьяна Цыба, Лада Балух, Дмитрий Гурин, Андрей Богданец, Дмитрий Налетов, Игорь Василив, Сергей Кузьминых, Александр Санченко, Иван Юнаков, Анастасия Радина, Евгений Петруняк, Александр Мариковский, Виктория Подгорная и Богдан Кицак. Отследить посты народных депутатов можно по хэштегу #єдинаДержавна в соцсети.

Что известно о законопроекте Бужанского?

Как известно, 16 мая 2019 года был обнародован закон “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”. В этом законе речь идет о том, что именно украинский язык является государственным. Закон не распространяется на язык проведения религиозных обрядов и бытовое общение. Украинский язык является обязательным для чиновников, высшего руководства страны, народных депутатов и так далее. На украинском свободно должны говорить Президент, Премьер-министр, глава Парламента, члены Правительства, министры, народные депутаты, депутаты местных уровней, судьи и адвокаты, преподаватели вузов и школ, медработники и так далее. Помимо этого, в соответствии с законом украинский язык становится обязательным и для всех видов СМИ.

Кроме того, украинский язык является обязательным в дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях.

6 декабря 2019 года Венецианская комиссия опубликовала свое мнение относительно закона “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”. Комиссия рекомендует Украине пересмотреть языковой закон, так как “крайне важно добиться баланса между укреплением украинского языка и защитой языковых прав меньшинств”, а в документе, по мнению экспертов, этого сделать не удалось.

Нардеп от “Слуги народа” Максим Бужанский считает, что этот закон “направлен на дискриминацию носителей других языков”, в первую очередь русскоязычных. 10 декабря Бужанский сообщил, что внес в Парламент законопроект о признании закона “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного” утратившим силу.

Как сообщается на сайте парламента, законопроект Бужанского был внесен нардепом еще в конце октября 2019 года. В мае 2020 года парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики вернул указанный законопроект его автору, а 17 июня комитет большинством голосов отклонил доработанную версию указанного законопроекта.

Тем не менее, по информации нардепов “Европейской Солидарности”, нардепы фракции “Слуги народа” и “Оппозиционной платформы — За життя” планируют “протянуть” этот законопроект в парламенте на этой неделе, как ожидается — 16 июля. На момент публикации материала повестка дня заседания парламента на этот день еще не опубликована.

Законопроект нардепа, вопреки его заявлению, предусматривает не признание закона “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного” утратившим силу, а внесение изменений в ряд законодательных актов, связанных с языком преподавания в украинских школах.

В частности, в соответствии с законом с 1 сентября 2020 года произойдет переход учащихся 5-11 классов, которые обучались на языке нацменьшинств, на обучение на украинском языке. Бужанский же предлагает позволить таким школьникам до 1 сентября 2023 продолжают получать образование в соответствии с правилами, которые существовали до вступления закона в силу.

Также Бужанский предлагает вместо нормы об обязательном объеме обучения на государственном языке в размере не менее 80% для национальных меньшинств ввести норму в 20-40% для учеников 5-9 классов и до 60% для учеников 10-11 классов.

Реакция на скандальный законопроект