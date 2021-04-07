С субботы, 10 апреля, в Харькове усилят карантин. Регион приблизился к показателям "красной" зоны.

Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов.

“В Киеве и ряде областей страны – жесткий локдаун с ограничениями работы транспорта, закрытием детских садов, средних и высших учебных заведений и фактическим запретом на работу малого и среднего бизнеса. Харьковская область вплотную подошла к “красной” зоне. И все эти ограничения могут быть введены в нашем городе решением Кабинета Министров”, — написал Терехов, отметив, что с 10 апреля будут усилены карантинные ограничения.

Отметим, сейчас Харьковская область отнесена правительственной комиссией по ТЭБ и ЧС к “оранжевой” карантинной зоне (перечень ограничений в разных зонах можно посмотреть здесь).

Однако, по данным Министерства охраны здоровья на 7 апреля, показатели выявления новых случаев инфицирования, уровень госпитализаций и заболеваемость ОРВИ и гриппом в регионе высокие, что может стать причиной для отнесения области в “красную” зоне правительственной комиссией.

По словам Терехова, с 10 апреля будет введен следующие ограничения:

рестораны, бары и кафе, непродовольственные магазины, салоны красоты, спортивные учреждения и заведения культурной сферы города, включая кинотеатры, будут работать, но только до 20 часов;

на продовольственных и непродовольственных рынках будет усилен контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции.

Общественный транспорт продолжит работать, но с карантинными ограничениями.

Так же будут работать детсады и начальная школа (1-4 классы). Старшие школьники будут учиться дистанционно.

Отметим, в Харькове за последние сутки обнаружили 697 новых случаев заболевания коронавирусом. Активных случаев в городе — более 21 тысяч.

Карантин в Украине

С 24 февраля в Украине снова начал действовать адаптивный карантин. В частности, действует эпидемическое зонирование: разделение страны на “зоны карантина” — “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную”.

5 марта министр охраны здоровья Украины Максим Степанов заявил, что Украина вступила в третью волну распространения коронавируса COVID-19. Рост заболеваемости прогнозируется уже к концу апреля. Днем ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что не исключает введения в Украине жесткого карантина на фоне роста заболеваемости коронавирусом.

При этом в Министерстве охраны здоровья ожидали очередного повышения уровня заболеваемости коронавирусом и госпитализации в течение ближайшей недели или двух. В МОЗ считают адаптивный карантин “лучшей стратегией” в этой ситуации.