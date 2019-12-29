Соответствующий пост в Twitter опубликовала заместитель Генерального директората по вопросам политики соседства и переговоров по расширению Европейской комиссии Катарина Матернова.

Матернова отреагировала на пост шведского экономиста и дипломата Андерса Ослунда, посвященный подписанию Президентом Зеленским нового Избирательного кодекса. Дипломат назвал его “замечательным”.

“Хорошие новости об избирательной реформе из Украины!” — прокомментировала представитель Еврокомиссии.

Напомним, 19 декабря парламент поддержал обновленный Избирательный кодекс, который унифицирует правила проведения всех выборов: президентских, парламентских, местных. Он предусматривает введение пропорциональной избирательную систему с открытыми региональными списками. 28 декабря Президент Украины Владимир Зеленский подписал Избирательный кодекс (законопроект №0978), принятый с учетом его предложений.