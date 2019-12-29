Соответствующий пост в Twitter опубликовала заместитель Генерального директората по вопросам политики соседства и переговоров по расширению Европейской комиссии Катарина Матернова.
Матернова отреагировала на пост шведского экономиста и дипломата Андерса Ослунда, посвященный подписанию Президентом Зеленским нового Избирательного кодекса. Дипломат назвал его “замечательным”.
“Хорошие новости об избирательной реформе из Украины!” — прокомментировала представитель Еврокомиссии.
Напомним, 19 декабря парламент поддержал обновленный Избирательный кодекс, который унифицирует правила проведения всех выборов: президентских, парламентских, местных. Он предусматривает введение пропорциональной избирательную систему с открытыми региональными списками. 28 декабря Президент Украины Владимир Зеленский подписал Избирательный кодекс (законопроект №0978), принятый с учетом его предложений.
- Руководитель организации ОПОРА Ольга Айвазовская считает, во время проведения выборов по правилам, утвержденным новым Избирательным кодексом, граждане Украины продолжат голосовать за партии, а не кандидатов.
- В партии “Голос” признали, что власть пошла на уступки им и другим партиям по части вопросов, связанных с новым Избирательным кодексом.
- Председатель Центральной избирательной комиссии Олег Диденко выразил мнение, что работа над новым Избирательным кодексом должна быть продолжена.