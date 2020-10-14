Послы стран Европейского союза согласовали введение санкций против Российской Федерации из-за отравления оппозиционного политика Алексея Навального. В санкционном списке оказались шесть физических лиц и одна компания.

Об этом сообщает агентство DPA.

Решение о введении санкций будет опубликовано в Официальном журнале Европейского союза в четверг, 15 октября.

Напомним, что 20 августа российского оппозиционного политика Алексея Навального госпитализировали. 22 августа Навального в бессознательном состоянии транспортировали из Омска до Берлина. 24 августа в берлинской клинике “Шарите” подтвердили, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили. Раньше это отрицали омские врачи.

2 сентября стало известно, что лаборатория Бундесвера обнаружила в организме политика следы яда из группы “Новичок”. 7 сентября Алексея Навального вывели из искусственной комы. 10 сентября стало известно, что он полностью пришел в себя. Политик мог говорить и помнил детали того, что происходило до потери сознания в самолете.