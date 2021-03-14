Ирландия приостанавливает использование вакцины Oxford/ AstraZeneca от COVID-19 после продолжающихся сообщений о случаях нарушения свертываемости крови у привитых в Норвегии. Связь с препаратом пока не доказана — страна ввела эту меру в целях предосторожности.

Об этом сообщает The Guardian.

По словам доктора Ронана Глинн, консультативный орган Ирландии по вакцинам рекомендовал временно отложить введение препарата AstraZeneca, но подчеркнул, что нет никаких доказательств того, образование тромбов вызвал именно он.

“После новой информации, полученной от Норвежского агентства по лекарственным средствам в субботу вечером и после обсуждений с Управлением по регулированию продуктов медицинского назначения (HPRA), Национальный консультативный комитет по иммунизации (NIAC) рекомендовал временно отложить введение вакцины Covid-19 AstraZeneca. сегодня утром”, – сказал Глинн.

По данным HPRA в Великобритании, миллионы людей уже получили инъекцию AstraZeneca без каких-либо серьезных побочных эффектов.

Отмечается, что случаи тромбообразования не могут быть обнаружены во время клинических испытаний, в которых участвуют десятки тысяч людей.

Норвежское агентство по лекарственным средствам расследует случаи четырех человек в возрасте до 50 лет, перенесших вакцинацию препаратом AstraZeneca. Один скончался, остальные были госпитализированы. По данным агентства, у всех было пониженное количество тромбоцитов.

Глинн призвал всех людей в той же возрастной группе, испытывающих аналогичную реакцию, обратиться к врачам.

“Людям в возрасте до 50 лет, которые получили вакцину AstraZeneca и которые чувствуют себя все хуже и хуже более чем через три дня после вакцинации, и которые замечают большие или меньшие синие пятна на коже (кожные кровоизлияния), необходимо проконсультироваться с врачом или в нерабочее время. как можно скорее”, – сказал он.

Вакцинация AstraZeneca составляет почти 20% от 570 000 прививок, сделанных в Ирландии, в основном медицинским работникам. Ее использование изначально не рекомендовалось лицам старше 70 лет.

Напомним, в последнее время ряд стран заявили о приостановлении использования оксфордской вакцины AstraZeneca из-за поступления информации о возможном образовании тромбов у вакцинированных людей. Это, в частности, Дания, Норвегия, Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, Румыния.